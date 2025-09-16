Nacional lo hizo oficial: esta es la última decisión con Gandolfi

La novela de Atlético Nacional con el estratega argentino, Javier Gandolfi, llegó a su fin, ya que tras varios días de reunión entre la mesa directiva se tomó una contundente decisión para definir su futuro.

La última noticia del cuadro 'verdolaga' con respecto al futuro de Javier Gandolfi sería que tendría que dar un paso hacia el costado, acto que se llevó a cabo por medio de un acuerdo mutuo según dio a conocer el club a través de sus redes sociales por medio de un comunicado que recibió una respuesta positiva por parte de los fanáticos.

Le puede interesar: Oficial: Nacional recibe duro golpe de Dimayor tras la salida de Gandolfi

Javier Gandolfi dejó de ser el técnico de Nacional

La era de Gandolfi en el banquillo de Atlético Nacional llegó a su fin tras una temporada que fue bastante irregular a nivel nacional e internacional, ya que hay que recordar que uno de los golpes más duros que vivió el cuadro 'verdolaga' bajo el mandato del argentino fue la eliminación en los octavos de final de la Copa Libertadores.

La "gota que habría derramado el vaso" para Javier Gandolfi como director técnico de Nacional fue en la caída ante Bucaramanga en la Liga BetPlay y las malas decisiones técnicas que se cometieron en el enfrentamiento. Después de este partido se empezaron a llevar a cabo una serie de reuniones por parte de las directivas del club para definir su futuro, ya que la idea era seguir contando con él, al menos para lo que restaba del año.