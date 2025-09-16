Actualizado:
Mar, 16/09/2025 - 21:52
Nacional lo hizo oficial: esta es la última decisión con Gandolfi
Atlético Nacional ya compartió la decisión que tomó con la continuidad de Javier Gandolfi como técnico.
La novela de Atlético Nacional con el estratega argentino, Javier Gandolfi, llegó a su fin, ya que tras varios días de reunión entre la mesa directiva se tomó una contundente decisión para definir su futuro.
La última noticia del cuadro 'verdolaga' con respecto al futuro de Javier Gandolfi sería que tendría que dar un paso hacia el costado, acto que se llevó a cabo por medio de un acuerdo mutuo según dio a conocer el club a través de sus redes sociales por medio de un comunicado que recibió una respuesta positiva por parte de los fanáticos.
Javier Gandolfi dejó de ser el técnico de Nacional
La era de Gandolfi en el banquillo de Atlético Nacional llegó a su fin tras una temporada que fue bastante irregular a nivel nacional e internacional, ya que hay que recordar que uno de los golpes más duros que vivió el cuadro 'verdolaga' bajo el mandato del argentino fue la eliminación en los octavos de final de la Copa Libertadores.
La "gota que habría derramado el vaso" para Javier Gandolfi como director técnico de Nacional fue en la caída ante Bucaramanga en la Liga BetPlay y las malas decisiones técnicas que se cometieron en el enfrentamiento. Después de este partido se empezaron a llevar a cabo una serie de reuniones por parte de las directivas del club para definir su futuro, ya que la idea era seguir contando con él, al menos para lo que restaba del año.
Finalmente se compartió el comunicado oficial en donde se dio a conocer que esta situación se había dado por mutuo acuerdo y se expresaba también el rotundo agradecimiento a Javier Gandolfi y su cuerpo técnico por la labor cumplida durante su tiempo en el cargo. Además se envió un parte de tranquilidad hacia los fanáticos, quienes influyeron bastante en la salida del técnico, pero a quienes les prometieron un mejor proyecto.
COMUNICADO OFICIAL - Salida Javier Gandolfi 📄🇳🇬 pic.twitter.com/4gHwnTxKoN— Atlético Nacional (@nacionaloficial) September 17, 2025
Primer partido de Nacional sin Javier Gandolfi en la Liga BetPlay
El primer reto de Nacional mientras se define quién tomará las riendas del club en lo que resta de la temporada 2025, será en el marco de la fecha 12 de la Liga BetPlay visitando a Unión Magdalena. Este duelo se llevará a cabo el domingo 21 de septiembre y quien estará al mando será Diego Arias.
