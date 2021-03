¿Nacional no lo llamó? Alejandro Guerra confesó por qué se fue a República Dominicana

Alejandro Guerra sorprendió esta semana luego de confirmar que deja el fútbol brasileño para probar suerte en República Dominicana. En Bahía no encontró continuidad al igual que le sucedió en Palmeiras y decidió abandonar un fútbol de medina élite para irse a una liga desconocida donde hay varios sudamericanos.



Alejandro 'Lobo' Guerra jugará en Delfines del Este de la primera división de la República Dominicana y de esa manera estaría consumando los últimos años de su carrera deportiva tras los éxitos especialmente en Atlético Nacional.



El experimentado jugador venezolano fue cuestionado por su inesperada decisión y dejó una dura confesión: "Quiero ser respetado por mi trabajo, algo que no recibí durante tres años y medio en Bandera de Brasil. Me voy para allá (República Dominicana) porque quiero una estabilidad emocional, quiere sentir otra vez la pasión de lo que me gusta. La plata en estos momentos no me mueve".



Alejandro Guerra jugó en Atlético Nacional entre 2014 y 2016 siendo un jugador clave par la obtención del título de la Copa Libertadores, luego emigró a Palmeiras por cuatro temporadas y recaló en Bahía donde no tuvo muchos minutos.



Cabe señalar que el año pasado Alejandro Guerra manifestó por redes su deseo de volver a Nacional, pero no fue contactado por la directiva.