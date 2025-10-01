Nacional perderá un goleador en el próximo mercado de fichajes

Atlético Nacional vuelve a ser noticia en el Fútbol Profesional Colombiano, nuevamente por un tema relacionado con la plantilla del equipo, la cual sigue sin un director técnico fijo y la que se quedaría sin un delantero próximamente.

El mercado de fichajes de la temporada 2025 llegó a su fin, pero esto no significa que los clubes no estén mirando desde ya las posibles incorporaciones o salidas que quieran llevar a cabo en la siguiente ventana. Nacional justamente es uno de los protagonistas, ya que una de sus jóvenes estrellas, Jayder Asprilla, no regresaría al club tras el interés de varios equipos por ficharlo.

Nacional no contaría con Jayder Asprilla para la siguiente temporada

El 'verde paisa' tiene un presente bastante irregular en el cual no ha podido consolidar su lugar dentro de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay, donde tampoco cuenta con un DT fijo tras la salida de Javier Gandolfi y también en el que llegaría a haber varios cambios en la plantilla de jugadores para el siguiente mercado de fichajes.

Nacional es uno de los clubes con mejor equipo en el Fútbol Profesional Colombiano y ello empieza a causar también una serie de intereses por parte de otros equipos hacia los jugadores con los que cuentan, tal como ocurre con el delantero de 22 años, Jayder Asprilla, el cual está pasando por su mejor momento goleador en Real Cundinamarca.