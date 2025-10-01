Actualizado:
Nacional perderá un goleador en el próximo mercado de fichajes
Nacional ya se empieza a mover en el mercado y dejaría ir a uno de sus delanteros.
Atlético Nacional vuelve a ser noticia en el Fútbol Profesional Colombiano, nuevamente por un tema relacionado con la plantilla del equipo, la cual sigue sin un director técnico fijo y la que se quedaría sin un delantero próximamente.
El mercado de fichajes de la temporada 2025 llegó a su fin, pero esto no significa que los clubes no estén mirando desde ya las posibles incorporaciones o salidas que quieran llevar a cabo en la siguiente ventana. Nacional justamente es uno de los protagonistas, ya que una de sus jóvenes estrellas, Jayder Asprilla, no regresaría al club tras el interés de varios equipos por ficharlo.
Nacional no contaría con Jayder Asprilla para la siguiente temporada
El 'verde paisa' tiene un presente bastante irregular en el cual no ha podido consolidar su lugar dentro de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay, donde tampoco cuenta con un DT fijo tras la salida de Javier Gandolfi y también en el que llegaría a haber varios cambios en la plantilla de jugadores para el siguiente mercado de fichajes.
Nacional es uno de los clubes con mejor equipo en el Fútbol Profesional Colombiano y ello empieza a causar también una serie de intereses por parte de otros equipos hacia los jugadores con los que cuentan, tal como ocurre con el delantero de 22 años, Jayder Asprilla, el cual está pasando por su mejor momento goleador en Real Cundinamarca.
El atacante de Bajo Baudó arribó en la presente temporada a Real Cundinamarca y se ha convertido en uno de los goleadores de la segunda división del FPC, despertando el interés de varios clubes que buscarían ficharlo una vez finalice su contrato en el mes de diciembre de 2025, ya que su actual equipo no cuenta con opción de compra, lo que le permitiría a Atlético Nacional tomar potestad de sus derechos deportivos y disponer de como mejor vean conveniente la situación.
🚨 Jayder Asprilla (22) está a préstamo desde #AtléticoNacional en #RealCundinamarca hasta diciembre de 2025 SIN opción de compra 🟢⚪️— Pipe Sierra (@PSierraR) October 1, 2025
👀 Hay varios clubes interesados en el delantero y en el próximo mercado se definirá su futuro. Lleva 23 goles en lo que va del año pic.twitter.com/FhlNafxprJ
¿Cómo le ha ido a Jayder Asprilla con Real Cundinamarca?
Su arribo a la segunda categoría del FPC para jugar con Real Cundinamarca significó un cambio bastante drástico en su carrera goleadora, ya que a lo largo de la temporada 2025 ya ha tenido la oportunidad de disputar 38 partidos, más de 3.060 minutos dentro del terreno de juego en los cuales se ha podido reportar nada más y nada menos que con una cifra de 22 goles.
