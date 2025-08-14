Actualizado:
Nacional por fin recibe buena noticia: recupera goleador
Nacional por fin recibió alentadora noticia para la Copa Libertadores y la Liga BetPlay con el regreso de un goleador.
Atlético Nacional no pasa por su mejor momento tras el fatídico partido de la Copa Libertadores que jugó ante Sao Paulo y que terminó con un marcador de 0-0 que dejó con vida a la escuadra brasileña para rematar la serie en casa.
El equipo comandado por Javier Gandolfi no hizo respetar su condición de local, pero lo que fue aún más preocupante terminaron siendo las ocasiones de gol desperdiciadas con las que se pudieron ir arriba en el global, tomando en cuenta los dos penales que desperdició Edwin Cardona desde el punto penal. Sin embargo, el cuadro 'verdolaga' finalmente recibió una alentadora noticia y es que para el duelo de vuelta podría volver a contar con Andrés Sarmiento.
Andrés Sarmiento regresó a entrenamientos con Nacional
La noche del 12 de agosto de 2025 quedará enmarcada en la historia de Nacional, ya que fue justo esta fecha en la que Edwin Cardona se convirtió en el primer jugador del club en botar dos penales en un mismo partido, pero también por que la suerte no estuvo de su lado, con una actuación sólida del guardameta de la escuadra brasileña y dos palazos que evitaron el grito de gol.
Sin duda alguna la falta de efectividad fue lo que más le costó a Nacional y es que lamentablemente había varios de los delanteros en el departamento médico, pero fue justamente uno de ellos, Andrés Sarmiento, quien habría revelado que está listo para volver a sumar minutos.
El delantero habría presentado una fatiga muscular en el esquiotibial derecho, por lo que se le dio tiempo de recuperación al jugador, se le hicieron las respectivas terapias y todo parece indicar que ya estaría listo para regresar a la acción, ya que hizo una publicación en donde se ve entrenando con el resto del grupo.
Andrés Sarmiento regresa a entrenamientos con Nacional
¿Cuándo será el partido de vuelta de la Copa Libertadores entre Nacional y Sao Paulo?
El partido de vuelta entre Atlético Nacional y São Paulo, correspondiente a los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, se disputará el martes 19 de agosto de 2025, en el estadio Morumbí de São Paulo, y dará inicio a las 7:30 p.m. hora de Colombia.
