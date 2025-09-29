Actualizado:
Nacional prepara el regreso de un referente tras grave lesión
Referente de Nacional estaría a punto de regresar a jugar tras sufrir delicada lesión.
Tras la salida de Javier Gandolfi del banquillo técnico, Atlético Nacional parece que se ha venido reponiendo de la mejor manera en cuanto a lo deportivo y apunta a una futura clasificación a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay, instancia en donde deberá contar con lo mejor de lo mejor en su plantilla de jugadores.
Los retos se comenzarán a complicar conforme avanza la competencia y, por el momento, quien tiene todo el peso encima es Diego Arias, quien llegó a asumir el cargo de director técnico del club 'verdolaga'. No se ha hablado de su salida o un nuevo DT, pero mientras tanto Arias sonríe y recibe una buena noticia que lo podría dejar en el cargo, tal como lo es el regreso del experimentado mediocampista, Matheus Uribe.
Matheus Uribe podría volver a jugar con Nacional
El volante de 34 años no ve acción desde el clásico ante América de Cali el 24 de agosto que se llevó a cabo en el Estadio Pascual Guerrero y en el cual no pudo ni siquiera terminar la primera parte del compromiso, pues justo sobre el minuto 24, en una disputa por la pelota, se terminó doblado su tobillo derecho y posteriormente esto causó su sustitución, ya que los gestos de dolor en vueltos en lágrimas eran preocupantes.
Tras los respectivos exámenes médicos realizados por el club, se determinó que Matheus Uribe habría sufrido un esguince grado 3 en su tobillo derecho, lo que lo terminaría dejando afuera de los terrenos de juego por seis semanas.
Al jugador se le ha visto entrenando de manera regular junto a sus demás compañeros y se espera que el momento ideal para poder verlo de nuevo dentro del terreno de juego sea en el marco de la fecha 14 cuando Nacional visite a Boyacá Chicó el domingo 5 de octubre, tal como confirmó el periodista deportivo, Mauricio Agudelo.
🚨 Yo coincido en que a Jorman le falta un socio en el eje, pero tengamos en cuenta que hoy NO están en @nacionaloficial Mateus, Zapata, Rivero y Landázuri, solo Toscano que este año no ha jugado casi.— Mauricio Agudelo Arcila (@Maurofutbolyfe) September 28, 2025
Quizás frente a Chicó viaje Mateus y recomponga el medio campo.
¿Cómo le ha ido a Matheus Uribe en la última temporada con Nacional?
El regreso de Matheus Uribe a Atlético Nacional ha sido uno de los más esperados por los fanáticos, pero lamentablemente este ha estado marcado por varias lesiones que no le han permitido estar en su mejor momento, habiendo jugado tan solo 26 partidos a lo largo del 2025, más de 1.000 minutos dentro del terreno de juego en donde se ha podido reportar con dos asistencias.
