Nacional prepara salida de goleador tras eliminación en Libertadores: hay ofertas

Atlético Nacional sigue dando de qué hablar a nivel nacional e internacional en cuanto a lo deportivo, pero también se ha encargado de dejar una huella importante en el mercado de fichajes, tanto en nuevos jugadores como salidas a otros clubes, principalmente del exterior.

El 'verde paisa' cerró el presente mercado con traspasos importantes, principalmente en la zona ofensiva, como el de Kevin Viveros y el propio hijo de la leyenda, Víctor Hugo Aristizábal, Emilio, quien salió rumbo a Fortaleza y está dejando una buena imagen con puros goles que ya lo están llevando a ser visto en el exterior, lo que complicaría su regreso a Nacional.

Le puede interesar: Nacional dejó escapar millonario premio en la Copa Libertadores: esto hubiera ganado

Emilio Aristizábal no volvería a Nacional

En los últimos años Nacional se ha encargado de convertirse en un exportador potencial de jóvenes figuras hacía varios equipos, lo que los beneficia económicamente, pero también a los jugadores, quienes tienen la oportunidad de seguir sumando minutos, goles y darse a conocer, tal como ocurrió con Emilio Aristizábal.

El delantero de 20 años debutó como futbolista profesional en el cuadro 'verdolaga', sumó tres títulos, pero fue hasta la temporada 2025 de la Liga BetPlay cuando comenzó con su racha goleadora vistiendo la camiseta de Fortaleza, en donde ya ha conseguido reportarse con 9 goles y dos asistencias que le permitieron entrar en el radar de equipos del exterior para concretarse en un futuro fichaje.