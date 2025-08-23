Nacional recibe rechazo de campeón del Mundial con Argentina: cambio de planes

Atlético Nacional no pasa por su mejor momento en el arranque del segundo semestre deportivo de la temporada 2025, los resultados en la Liga BetPlay han sido bastante irregulares y a ellos se sumó la reciente eliminación de la Copa Libertadores a manos de Sao Paulo.

Sin embargo el ámbito deportivo o sería el único contundente golpe que recibiría el 'verde paisa', ya que desde Argentina se habló sobre las posibilidad de que Franco Armani no regresaría a Atlético Nacional para retirarse, tal como lo había planteado en un principio.

Franco Armani se queda en River Plate: le cerraría la puerta a Nacional

El presente de Franco Armani en la escuadra 'millonaria' es simplemente de admirar, ya que a pesar de su avanzada edad sigue teniendo grandes actuaciones bajo el arco y lo volvió a demostrar en la clasificación de River a cuartos de final de la Copa Libertadores al vencer a Libertad desde el punto penal, en donde aprovechó para brillar nuevamente y atajar uno de los cobros.

El portero de 38 años tiene contrato hasta diciembre de 2026 con River Plate, cuando tenga ya 40 años, lo que daría por entendido que se terminaría retirando en su país natal.