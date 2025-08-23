Actualizado:
Sáb, 23/08/2025 - 12:34
Nacional recibe rechazo de campeón del Mundial con Argentina: cambio de planes
Desde Argentina confirman que campeón del mundo con Argentina le cerraría las puertas a nacional.
Atlético Nacional no pasa por su mejor momento en el arranque del segundo semestre deportivo de la temporada 2025, los resultados en la Liga BetPlay han sido bastante irregulares y a ellos se sumó la reciente eliminación de la Copa Libertadores a manos de Sao Paulo.
Sin embargo el ámbito deportivo o sería el único contundente golpe que recibiría el 'verde paisa', ya que desde Argentina se habló sobre las posibilidad de que Franco Armani no regresaría a Atlético Nacional para retirarse, tal como lo había planteado en un principio.
Franco Armani se queda en River Plate: le cerraría la puerta a Nacional
El presente de Franco Armani en la escuadra 'millonaria' es simplemente de admirar, ya que a pesar de su avanzada edad sigue teniendo grandes actuaciones bajo el arco y lo volvió a demostrar en la clasificación de River a cuartos de final de la Copa Libertadores al vencer a Libertad desde el punto penal, en donde aprovechó para brillar nuevamente y atajar uno de los cobros.
El portero de 38 años tiene contrato hasta diciembre de 2026 con River Plate, cuando tenga ya 40 años, lo que daría por entendido que se terminaría retirando en su país natal.
Además, las directivas del cuadro argentino tienen otro plan para el retiro de Armani, ya que quieren contar con él para que forme parte de las divisiones menores del club y trabajar con los guardametas emergentes.
"SE VA A RETIRAR SEGURAMENTE CON LA CAMISETA DE RIVER. MODIFICÓ EL PLAN DE RETIRARSE EN ATLÉTICO NACIONAL"— SportsCenter (@SC_ESPN) August 22, 2025
ℹ️ @gustavoyarroch y una información BOMBA sobre Armani, el día después de su noche heroica ante Libertad por la #Libertadores
📺 #ESPNF90 | #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ocT0PHWAnI
¿Cuántos títulos levantó Franco Armani con Atlético Nacional?
Franco Armani conquistó 13 títulos oficiales con Atlético Nacional entre 2010 y 2017, convirtiéndose en el jugador más laureado en la historia del club. Durante su etapa en el equipo antioqueño, el arquero argentino fue una figura clave en la época dorada del club, destacándose especialmente en la Copa Libertadores 2016, donde sus actuaciones fueron fundamentales para el título continental.
6 Ligas colombianas: 2011-I, 2013-I, 2013-II, 2014-I, 2015-II y 2017-I.
3 Copas Colombia: 2012, 2013 y 2016.
2 Superligas de Colombia: 2012 y 2016.
1 Copa Libertadores: 2016.
1 Recopa Sudamericana: 2017.
