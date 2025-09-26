Nacional recibió otro NO: DT bicampeón en Uruguay prefiere más ofertas

Nacional no deja de sufrir en el semestre de clausura de la temporada 2025, ya que tras los malos resultados deportivos que fue sumando a nivel nacional e internacional, se tomó la decisión de destituir del cargo como director técnico a Javier Gandolfi, pero la situación se vuelve a tornar preocupante pues siguen sin hallar rápido un reemplazo a pesar de la extensa lista de nombres que tenían en carpeta.

Se ha evaluado la opción de contratar directores técnicos del FPC, de nivel de selección nacional como Luis Javier Suárez o Juan Carlos Osorio, pero las negociaciones se han venido complicando, por lo que se habían fijado en Alexander Medina, director técnico uruguayo que se encuentra sin cargo tras su salida de Talleres, pero el cual habría rechazado también la oferta para evaluar mejores opciones.

Le puede interesar: Juan Carlos Osorio le abrió la puerta a Nacional: estaría dispuesto

Nacional vive crisis de técnicos tras recibir otro rechazo

A pesar de conta con una plantilla de jugadores lujo, claramente sigue haciendo falta la mano de un estratega experimentado que implemente su idea de juego y salga del terreno de juego triunfador. Sin embargo y a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho para contratar un nuevo entrenador, todo parece indicar que cerrarían el semestre con Diego Arias, ya que no se ha podido hallar un reemplazo de Gandolfi que se acomode a las necesidades del club.

Con el pasar de los días desde que se confirmó la salida del estratega argentino, se han venido incorporando nombres a la carpeta de posibles reemplazos que tienen las directivas de la institución, en donde se encuentran figuras de gran recorrido como Pablo Guede, pero el cual ya les habría dicho que no también con respecto a su participación en el banquillo técnico y a esta respuesta negativa también llega a sumarse la de Alexander Medina.