Nacional recibiría millonario premio de FIFA gracias al Mundial 2026
Nacional sería beneficiado por la iniciativa de la FIFA para clubes con jugadores en la Copa del Mundo.
El próximo Mundial 2026 traerá un importante premio económico para los clubes que aporten jugadores a las selecciones. En Colombia, el gran favorecido será Atlético Nacional, equipo que figura entre los que más se beneficiarán del plan de compensaciones de la FIFA.
La estrategia, conocida como Club Benefits Programme, busca reconocer la inversión de los equipos en la formación y cesión de futbolistas para las competencias internacionales. Allí, el elenco verdolaga que se apunta a tener a varios jugadores en la nómina cafetera podría recibir millonario premio.
De acuerdo con lo anunciado por el máximo organismo del fútbol, el programa tendrá un fondo global de 355 millones de dólares para repartir entre las instituciones que cedan a sus estrellas en la cita mundialista y en las eliminatorias previas.
Este mecanismo se aplicará de forma automática y recompensará incluso a los clubes cuyos jugadores sean convocados y no sumen minutos en el torneo. “La FIFA otorgará compensaciones económicas a los equipos por cada jornada en la que sus deportistas estén vinculados a la competencia”, explicó el comunicado oficial.
Atlético Nacional se perfila como el conjunto con mayor ganancia dentro del balompié colombiano. El elenco antioqueño cuenta en su nómina con varios elementos de selección, entre ellos el arquero David Ospina, un ícono del combinado nacional con altas opciones de estar en la lista definitiva.
También destacan Marino Hinestroza y Andrés Felipe Román, quienes han sido citados recientemente por el entrenador Néstor Lorenzo, lo que incrementa la probabilidad de que el club obtenga un ingreso significativo.
Las cifras no son menores. Según el esquema divulgado, cada institución recibirá cerca de 11.500 dólares por día por cada jugador llamado al Mundial, y sumará además un pago proporcional por las jornadas en las eliminatorias. Si los tres futbolistas del cuadro “verdolaga” logran asistir y Colombia avanza a instancias decisivas, el monto podría superar los 600.000 dólares solo en compensaciones.
La FIFA repartirá unos £260M a TODOS los clubes que tengan jugadores que sean convocados a sus respectivas Selecciones para disputar el Mundial 2026. [Sky News] pic.twitter.com/A2D4zKJPkR— Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) September 16, 2025
Más allá del impacto financiero, este tipo de participaciones refuerza el prestigio del club. Tener jugadores en la máxima vitrina del planeta otorga visibilidad internacional, incrementa el valor de mercado de los talentos y potencia las oportunidades de transferencias.
Al mismo tiempo, fortalece la relación con la afición, que ve cómo su equipo se convierte en protagonista no solo a nivel local, sino también en la escena mundial. Este modelo también incentiva la formación de nuevos talentos, ya que cada convocatoria significa un retorno tangible para las instituciones que invierten en sus divisiones menores.
