Nacional recibiría millonario premio de FIFA gracias al Mundial 2026

De acuerdo con lo anunciado por el máximo organismo del fútbol, el programa tendrá un fondo global de 355 millones de dólares para repartir entre las instituciones que cedan a sus estrellas en la cita mundialista y en las eliminatorias previas.

Este mecanismo se aplicará de forma automática y recompensará incluso a los clubes cuyos jugadores sean convocados y no sumen minutos en el torneo. “La FIFA otorgará compensaciones económicas a los equipos por cada jornada en la que sus deportistas estén vinculados a la competencia”, explicó el comunicado oficial.

Atlético Nacional se perfila como el conjunto con mayor ganancia dentro del balompié colombiano. El elenco antioqueño cuenta en su nómina con varios elementos de selección, entre ellos el arquero David Ospina, un ícono del combinado nacional con altas opciones de estar en la lista definitiva.

También destacan Marino Hinestroza y Andrés Felipe Román, quienes han sido citados recientemente por el entrenador Néstor Lorenzo, lo que incrementa la probabilidad de que el club obtenga un ingreso significativo.

Las cifras no son menores. Según el esquema divulgado, cada institución recibirá cerca de 11.500 dólares por día por cada jugador llamado al Mundial, y sumará además un pago proporcional por las jornadas en las eliminatorias. Si los tres futbolistas del cuadro “verdolaga” logran asistir y Colombia avanza a instancias decisivas, el monto podría superar los 600.000 dólares solo en compensaciones.