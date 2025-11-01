Nacional se acerca al Mundial de Clubes: ¿Qué necesita?

Tras la definición de las semifinales de la Copa Libertadores no solo se conoció que Palmeiras y Flamengo serán los equipos que disputen la gran final en Perú, pues también se actualizó el ranking de la Conmebol cuya función será determinar plazas para la cita orbital de clubes y equipos.

De momento, el ranking se sitúa con el orden de esta edición de la Libertadores siendo Palmeiras y Flamengo los dos mejores, seguidos por Racing y LDU Quito. Atlético Nacional se encuentra en la casilla 12 y lo cierto es que deberá mantener un buen ritmo de competencia a nivel Conmebol en los próximos años para seguir escalando en la tabla.

Vale la pena destacar que para el próximo Mundial de Clubes por parte de la Conmebol asistirán los cuatro campeones de la Libertadores, ediciones 2025 a 2028, y los dos mejores equipos ubicados en el ranking FIFA. Además, ningún país puede contar con más de dos representantes en este torneo a no ser que sea campeón, por lo que Nacional contaría con una leve ventaja por la vía ranking.

Sin duda, esta debe ser una de las prioridades para el cuadro paisa y lo cierto es que se espera que el club siga siendo uno de los animadores y protagonistas de la Libertadores en próximas ediciones, lo que le permite al equipo contar con una buena posición en el ranking que le abre las puertas para llegar al Mundial 2029.