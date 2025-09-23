Nacional se adelanta a la salida de Peirano y busca un técnico del FPC

El futuro de Pablo Peirano en Nacional de Montevideo vuelve a estar en el centro del debate. Pese a que el uruguayo de 50 años presenta un rendimiento sobresaliente con 21 victorias, tres empates y apenas cuatro derrotas, su continuidad no está asegurada. La dirigencia del Bolso contempla cesar al entrenador en caso de que no consiga el título de la primera división de Uruguay a final de año.

Nacional buscó a Jorge Bava

Ese escenario abrió la puerta de Nacional a Jorge Bava, actual técnico de Independiente Santa Fe, quien se ha convertido en protagonista de una verdadera 'novela'. Y es que mientras el DT analiza una oferta de Cerro Porteño, también surgió la posibilidad de regresar a Nacional, club en el que militó como futbolista y que lo tiene en carpeta como alternativa en caso de que Peirano no siga.

La principal razón de la incertidumbre en torno a Peirano pasa por los clásicos. Bajo su mando, Nacional ha disputado dos partidos ante Peñarol: perdió uno 3-0 en el Clausura y en el otro igualó 0-0 por la final del Intermedio, que luego se definió a favor de su rival en los penaltis. Estos resultados calaron hondo en la hinchada y en parte de la directiva, que considera esencial imponerse en esos encuentros.

En contraste, los números de Peirano en el campeonato local hablan de un proceso competitivo y sólido. Su rendimiento actual lo ubica entre los mejores técnicos del fútbol uruguayo, pero en el entorno Tricolor se mide más allá de las estadísticas: ganar finales y superar a Peñarol es una condición innegociable.