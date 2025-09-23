Actualizado:
Nacional se adelanta a la salida de Peirano y busca un técnico del FPC
Desde hace varias semanas se viene contemplando la posibilidad de cambiar de técnico en el Bolso.
El futuro de Pablo Peirano en Nacional de Montevideo vuelve a estar en el centro del debate. Pese a que el uruguayo de 50 años presenta un rendimiento sobresaliente con 21 victorias, tres empates y apenas cuatro derrotas, su continuidad no está asegurada. La dirigencia del Bolso contempla cesar al entrenador en caso de que no consiga el título de la primera división de Uruguay a final de año.
Nacional buscó a Jorge Bava
Ese escenario abrió la puerta de Nacional a Jorge Bava, actual técnico de Independiente Santa Fe, quien se ha convertido en protagonista de una verdadera 'novela'. Y es que mientras el DT analiza una oferta de Cerro Porteño, también surgió la posibilidad de regresar a Nacional, club en el que militó como futbolista y que lo tiene en carpeta como alternativa en caso de que Peirano no siga.
La principal razón de la incertidumbre en torno a Peirano pasa por los clásicos. Bajo su mando, Nacional ha disputado dos partidos ante Peñarol: perdió uno 3-0 en el Clausura y en el otro igualó 0-0 por la final del Intermedio, que luego se definió a favor de su rival en los penaltis. Estos resultados calaron hondo en la hinchada y en parte de la directiva, que considera esencial imponerse en esos encuentros.
En contraste, los números de Peirano en el campeonato local hablan de un proceso competitivo y sólido. Su rendimiento actual lo ubica entre los mejores técnicos del fútbol uruguayo, pero en el entorno Tricolor se mide más allá de las estadísticas: ganar finales y superar a Peñarol es una condición innegociable.
En ese contexto, Bava aparece como un candidato natural por su identificación con Nacional y por la experiencia que ha sumado en Santa Fe y que ganó en Liverpool cuando ganó cinco títulos. El DT uruguayo ha potenciado al equipo colombiano y lo llevó a ganar la Liga BetPlay del 2025-I.
Para la directiva tricolor, la apuesta es clara: sostener a Peirano hasta final de temporada, pero con la presión de obtener resultados determinantes. La falta de títulos o una nueva derrota en un clásico podría acelerar la decisión de un cambio en el banquillo.
La figura de Bava, entonces, se convierte en un plan de contingencia. Su regreso al Gran Parque Central como DT sería visto con buenos ojos por parte de la afición, que guarda buenos recuerdos de su paso como jugador y valora el carácter que imprime en sus equipos.
El desenlace se conocerá en los próximos meses. Por ahora, Peirano tiene la confianza condicionada de la dirigencia, mientras que Bava sigue concentrado en Santa Fe, a la espera de definir si da el salto a Cerro Porteño o si el llamado de Nacional se concreta para abrir un nuevo capítulo en su carrera.
Jorge Bava acabó de finalizar práctica.— Carlos Aleman (@CarlosAlemanJ) September 22, 2025
El DT tiene contrato tal como lo dice el comunicado del león y una alta cláusula de salida que deberá ser pagada para poder salir del equipo.
Además de Cerro lo ha buscado también Nacional (URU)
Sigue.
