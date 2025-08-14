Nacional sentencia futuro de Gandolfi antes de la vuelta vs Sao Paulo

Para a directiva y la hinchada del verde, la permanencia en el torneo internacional es una de las claves más importantes en el futuro del club. Los verdes tienen una nómina para ser protagonistas en Copa y por ello ya se habla de los posibles escenarios, una vez que concluya la serie de octavos de Libertadores ante Sao Paulo.

En Atlético Nacional, uno de los objetivos para el 2025 pasa por llegar a instancias definitivas en la Copa. El cuadro paisa tuvo un cruce relativamente parejo en octavos y por ello hay confianza de que se puede avanzar a cuartos de final. Sin embargo, hay claridad sobre lo que pasaría en caso de caer eliminados.

La directiva verdolaga ha revelado que Javier Gandolfi continuará al mando del equipo verde sin importar lo que pase en el partido de vuelta que se jugará el próximo martes 19 de agosto en el Estadio Morumbí. El argentino tiene contrato vigente y la administración quiere hacer un proyecto a largo plazo.

Desde Medellín se habla que el DT tendrá la evaluación de su rendimiento al final de semestre. El estratega tendrá como alternativas ser protagonista en la Liga o Copa Betplay, un salvavidas ante los rumores de la posible salida del técnico en caso de que los verdes caigan en la Copa Libertadores.