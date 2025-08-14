Actualizado:
Jue, 14/08/2025 - 06:41
Nacional sentencia futuro de Gandolfi antes de la vuelta vs Sao Paulo
Nacional apostará por rotar su nómina en Liga para viajar con su mejor equipo a suelo brasilero.
Atlético Nacional se alista para lo que será el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El conjunto verdolaga empató en la ida ante el cuadro brasilero con un 0-0 bastante agridulce para los verdes, que tuvieron dos penales para haberse quedado con el triunfo, pero solo sumaron una igualdad.
Más allá de que los dirigidos por Javier Gandolfi tienen un partido por la Liga Betplay este fin de semana ante Fortaleza, todas las miradas están centradas en lo que será la revancha en el torneo continental. Por ello, desde suelo antioqueño ya se habla de lo que podría ser el futuro del DT argentino.
Lea también: Atlético Nacional tomó dos decisiones luego de empatar con Sao Paulo
En otras noticias
¿Por qué dejaron a Edwin Cardona patear un nuevo penal después de errar el primero?
Para a directiva y la hinchada del verde, la permanencia en el torneo internacional es una de las claves más importantes en el futuro del club. Los verdes tienen una nómina para ser protagonistas en Copa y por ello ya se habla de los posibles escenarios, una vez que concluya la serie de octavos de Libertadores ante Sao Paulo.
En Atlético Nacional, uno de los objetivos para el 2025 pasa por llegar a instancias definitivas en la Copa. El cuadro paisa tuvo un cruce relativamente parejo en octavos y por ello hay confianza de que se puede avanzar a cuartos de final. Sin embargo, hay claridad sobre lo que pasaría en caso de caer eliminados.
La directiva verdolaga ha revelado que Javier Gandolfi continuará al mando del equipo verde sin importar lo que pase en el partido de vuelta que se jugará el próximo martes 19 de agosto en el Estadio Morumbí. El argentino tiene contrato vigente y la administración quiere hacer un proyecto a largo plazo.
Desde Medellín se habla que el DT tendrá la evaluación de su rendimiento al final de semestre. El estratega tendrá como alternativas ser protagonista en la Liga o Copa Betplay, un salvavidas ante los rumores de la posible salida del técnico en caso de que los verdes caigan en la Copa Libertadores.
Aquí no termina, nos vemos en Sao Paulo 💪💚#VamosTodosJuntos🇳🇬 #UnoVuelveSiempre pic.twitter.com/H9fmrLw0p9— Atlético Nacional (@nacionaloficial) August 13, 2025
Por ahora, Nacional se enfoca en lo que será su partido por la fecha 7 de la Liga Betplay. El cuadro paisa se medirá ante Fortaleza en Medellín con una nómina alterna para asegurar la presencia de sus mejores futbolistas en la revancha por Copa.
Le puede interesar: Insólito: Conmebol no tuvo piedad y se burló de Nacional y América
El conjunto colombiano viajará a Brasil el domingo en horas de la mañana. La revancha ante Sao Paulo se jugará el martes 12 de agosto sobre las 07:30 P.M. hora colombiana. El ganador de la serie se medirá ente el vencedor de la llave entre Botafogo y Liga de Quito.
Fuente
Antena 2