Nacional sigue en busca de nuevo técnico: presidente tomó decisión

Atlético Nacional llevó a cabo una rueda de prensa tras finalizada la fecha 15 de la Liga BetPlay para aclarar distintas situaciones con respecto al futuro de la institución, ya que esta es una incógnita que ha tenido preocupados a los hinchas durante varios días y con la cual también se podría llegar a poner en juego la obtención de los títulos que aún están en disputa.

El tema principal sin duda alguna fue con relación a la salida de Javier Gandolfi y, por supuesto, el futuro del banquillo técnico, en donde se tomó la decisión de dejar a Diego Arias como el estratega encargado hasta el final de la temporada 2025, pero también lo que pasará una vez lleguen a su fin las competencias del presente año.

Presidente de Nacional reveló detalles del nuevo DT

Nacional ha tenido una temporada 2025 llena de altibajos, en donde ha tenido que cambiar de técnicos en dos ocasiones y, hasta el momento, no ha podido ganar ninguno de los títulos que están en disputa y tampoco llegar a alguna instancia final.

Frente a esta situación el presidente de la institución 'verdolaga' decidió que para mantener un orden en lo que resta del año se quedará con Diego Arias como estratega, pero también está buscando a su reemplazo para la temporada 2026. Las características ya están listas, pero no se quieren precipitar a tomar una decisión que pueda llegar a resultar como el proyecto de Javier Gandolfi.