Actualizado:
Jue, 16/10/2025 - 15:34
Nacional sigue en busca de nuevo técnico: presidente tomó decisión
Nacional vuelve a ser noticia con respecto a la búsqueda de su nuevo director técnico.
Atlético Nacional llevó a cabo una rueda de prensa tras finalizada la fecha 15 de la Liga BetPlay para aclarar distintas situaciones con respecto al futuro de la institución, ya que esta es una incógnita que ha tenido preocupados a los hinchas durante varios días y con la cual también se podría llegar a poner en juego la obtención de los títulos que aún están en disputa.
El tema principal sin duda alguna fue con relación a la salida de Javier Gandolfi y, por supuesto, el futuro del banquillo técnico, en donde se tomó la decisión de dejar a Diego Arias como el estratega encargado hasta el final de la temporada 2025, pero también lo que pasará una vez lleguen a su fin las competencias del presente año.
Le puede interesar: ¿Leonel Álvarez llegaría a Atlético Nacional? Presidente reveló todo
Presidente de Nacional reveló detalles del nuevo DT
Nacional ha tenido una temporada 2025 llena de altibajos, en donde ha tenido que cambiar de técnicos en dos ocasiones y, hasta el momento, no ha podido ganar ninguno de los títulos que están en disputa y tampoco llegar a alguna instancia final.
Frente a esta situación el presidente de la institución 'verdolaga' decidió que para mantener un orden en lo que resta del año se quedará con Diego Arias como estratega, pero también está buscando a su reemplazo para la temporada 2026. Las características ya están listas, pero no se quieren precipitar a tomar una decisión que pueda llegar a resultar como el proyecto de Javier Gandolfi.
"El perfil del técnico de Nacional es un perfil que está institucionalmente definido de manera clara en cuanto a la forma de entrenar, de juga, su personalidad y que sepa que hace parte de una institución grande. También dependemos de muchos momentos, de qué es lo que necesita el equipo en determinado momento. Buscamos un perfil que por eso nos hemos tomado el tiempo y obedece que hayamos tomado la decisión de no traer un cuerpo técnico al final de este torneo porque considerábamos al final que podría traer mas perjuicio faltando tan pocas fechas y además valorando todo lo que institucionalmente venimos haciendo y que nos da mucha certeza que puede terminar muy bien lo que hemos tomado. Ya hay un criterio definido y sobre los que nosotros estamos trabajando, pero es muy difícil garantizar que el resultado sea el esperado."
En otras noticias: "NACIONAL SE DEFENDERÁ Y DEFENDERÁ A MORELOS" | LA FM MÁS FUTBOL⚽
Lea también: Atlético Nacional rechaza la sanción contra Alfredo Morelos
Próximo partido de Nacional en Liga BetPlay
El siguiente reto de Atlético Nacional será en el marco de la fecha 16, en donde tendrá que auspiciar en condición de visitante contra Deportivo Pasto el sábado 18 de octubre sobre las 14:00 hora local
Fuente
Antena 2