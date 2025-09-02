Actualizado:
Mar, 02/09/2025 - 08:28
Nacional sigue exportando figuras a Europa: joya fichada en Portugal
Atlético Nacional sigue aportando al crecimiento y exportación de jóvenes figuras y ya se confirma un nuevo fichaje a Portugal.
El cuadro 'verdolaga' sigue siendo noticia en el Fútbol Profesional Colombiano, no solo por sus resultados deportivos que lo están posicionando dentro de los ocho mejores equipos de la Liga BetPlay, sino porque ha dejado también mucho de qué hablar en cuanto al mercado de fichajes que se llevó a cabo en las últimas temporadas.
Atlético Nacional se ha convertido en un gran exportador de talentos hacia el fútbol internacional, recientemente fue el que impulsó a Kevin Viveros al fútbol de Brasil, Andrés Salazar también tuvo la oportunidad de salir al fútbol de Europa y así mismo Óscar Perea fue fichado en Francia para jugar con Racing Strasbourg, pero ahora su futuro está en Portugal, donde ya fue confirmado por AVS Futebol SAD.
Joya formada en Nacional es presentado en nuevo equipo de la Liga de Portugal
Óscar Perea se formó en las divisiones menores de Atlético Nacional y en 2022 se le dio la oportunidad de debutar como futbolista profesional, un paso que estuvo marcado de goles, gran cantidad de minutos y tres títulos que le permitieron salir al fútbol internacional, a una liga competitiva de Europa, con tan solo 18 años.
El extremo de 19 años ha tenido un paso destacado por el fútbol nacional e incluso portando la camiseta de la Selección Colombia Sub 20, por lo que se creyó que su llegada al fútbol europeo estaría encaminada a un rumbo ganador y goleador, pero la verdad es que las opciones fueron bastante limitadas, lo que lo llevó a buscar otra opción para seguir sumando minutos y recuperar el nivel que tuvo en Nacional.
En el presente mercado de fichajes justamente llegó una oferta para Racing Strasbourg por parte de AVS Futebol SAD, equipo que milita en la Liga de Portugal, pero que no pasa por su mejor momento por falta de goles. El cuadro francés aceptó y terminó cediendo al delantero colombiano por una temporada.
🇵🇹 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Óscar Perea (19) presentado como nuevo jugador del AFS Vila das Aves de #Portugal (Primera división)— Guillermo Arango (@guilloarango) September 1, 2025
📝 Llega cedido por una temporada desde el Estrasburgo. pic.twitter.com/tea6G3pTqw
¿Cómo le fue a Óscar Perea en Nacional?
El delantero que comenzó a sumar minutos desde la temporada 2022 se convirtió en una importante figura para el cuadro 'verdolaga' por dos temporadas, demostrando entrega, compromiso y goles que lo levaron a sumar 54 partidos, más de 2.600 minutos en donde estuvo dentro del terreno de juego en donde se pudo reportar con gol en 8 ocasiones, con 5 asistencias y 3 títulos, la Liga BetPlay 2022-I, Superliga BetPlay en 2023 y la Copa BetPlay en 2023.
