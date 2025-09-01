Actualizado:
Lun, 01/09/2025 - 13:21
Nacional suma una preocupación más: delicado problema con una figura
Nacional seguiría recibiendo noticias negativas tras una nueva baja sensible en el mediocampo.
Atlético Nacional se sigue robando las miradas del Fútbol Profesional Colombiano por sus buenos resultados que le permiten estar en lo más alto de la tabla de posiciones, pero también por la preocupación que viene causando en los fanáticos tras la gran cantidad de bajas que se han venido presentando para las últimas jornadas.
El 'verde paisa' acaba de despedirse de tres importantes figuras como David Ospina, Marino Hinestroza y Andrés Felipe Román, porque fueron convocados para la jornada de las eliminatorias sudamericanas con la Selección Colombia. Sin embargo se podría llegar a presentar otra baja sensible como lo es Jorman Campuzano, quien sufrió una delicada lesión en la Liga BetPlay contra Envigado.
Jorman Campuzano sería baja sensible para Nacional en la Liga BetPlay
Inició la fecha 9 de la Liga BetPlay en la cual Atlético Nacional fue uno de los principales protagonistas al volver a ganar, acercarse a la cima de la tabla de posiciones, pero también al perjudicar la crisis de Envigado en la zona del descenso al vencerlo por la mínima diferencia.
Este fue un partido polémico en donde el 'verde paisa' tuvo la ventaja de tener a dos hombres de más en el terreno de juego, aunque no supo superar la barrera de un gol. Gandolfi se fue con tres puntos, pero también lamentablemente se quedó sin una importante figura que se vio obligado a sustituir por lesión, Jorman Campuzano.
El experimentado mediocampista salió del terreno de juego tras una dura entrada de Didier Dawson, quien salió con la tarjeta roja tras este golpe. Campuzano fue captado en el banquillo de suplentes con el tobillo golpeado envuelto en hielo y con cara de preocupación, aunque por el momento no se conoce el parte médico oficial.
⚽❌¡Se va expulsado un jugador de Envigado por esta entrada al jugador de Nacional!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/hyBN7RDLyX— Win Sports (@WinSportsTV) August 31, 2025
Partido que se podría perder Jorman Campuzano con Nacional en la Liga BetPlay
Todavía no se conoce el parte médico oficial de Jorman Campuzano tras el fuerte golpe que recibió con Nacional en el enfrentamiento ante Envigado. Aún así por la precaución que se tomó con él se esperaría que al menos no esté presente en la fecha de clásicos contra Independiente Medellín, la cual se llevará a cabo el domingo 7 de septiembre sobre las 18:20 en el Estadio Atanasio Girardot.
