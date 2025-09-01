Nacional suma una preocupación más: delicado problema con una figura

Atlético Nacional se sigue robando las miradas del Fútbol Profesional Colombiano por sus buenos resultados que le permiten estar en lo más alto de la tabla de posiciones, pero también por la preocupación que viene causando en los fanáticos tras la gran cantidad de bajas que se han venido presentando para las últimas jornadas.

El 'verde paisa' acaba de despedirse de tres importantes figuras como David Ospina, Marino Hinestroza y Andrés Felipe Román, porque fueron convocados para la jornada de las eliminatorias sudamericanas con la Selección Colombia. Sin embargo se podría llegar a presentar otra baja sensible como lo es Jorman Campuzano, quien sufrió una delicada lesión en la Liga BetPlay contra Envigado.

Jorman Campuzano sería baja sensible para Nacional en la Liga BetPlay

Inició la fecha 9 de la Liga BetPlay en la cual Atlético Nacional fue uno de los principales protagonistas al volver a ganar, acercarse a la cima de la tabla de posiciones, pero también al perjudicar la crisis de Envigado en la zona del descenso al vencerlo por la mínima diferencia.

Este fue un partido polémico en donde el 'verde paisa' tuvo la ventaja de tener a dos hombres de más en el terreno de juego, aunque no supo superar la barrera de un gol. Gandolfi se fue con tres puntos, pero también lamentablemente se quedó sin una importante figura que se vio obligado a sustituir por lesión, Jorman Campuzano.