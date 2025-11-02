Nacional tendrá regreso clave en el Superclásico de Copa ante América

El retorno del defensor barranquillero representa un verdadero alivio para el plantel antioqueño. Su capacidad para anticipar jugadas, su presencia aérea y su liderazgo dentro del área aportan un plus de seguridad en una zona donde el equipo había mostrado ciertas dudas. Además, su reincorporación llega en un momento donde otros jugadores, como Juan José Arias y Juan Manuel Zapata, aún permanecen en la enfermería, lo que da más valor a su presencia en la convocatoria.

Más allá del aspecto futbolístico, el regreso de Haydar tiene un impacto psicológico en la plantilla. Su historia de recuperación inspira al resto del equipo y envía un mensaje de resiliencia y compromiso. Verlo nuevamente en la lista de convocados motiva a un grupo que se juega mucho en esta instancia del certamen, especialmente ante América, su rival histórico. El defensor no solo vuelve a sumar desde la cancha, sino también como ejemplo dentro del vestuario.

Aunque su regreso genera ilusión, el central deberá afrontar el reto de recuperar ritmo competitivo. Las lesiones musculares siempre dejan cierto margen de precaución, y el cuerpo técnico deberá dosificar sus minutos para evitar recaídas. Haydar es consciente de que debe ir paso a paso, pero también sabe que el contexto exige entrega total. En estos partidos, cada balón cuenta, y su experiencia puede marcar la diferencia en momentos de presión.