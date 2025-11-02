Nacional tendrá regreso clave en el Superclásico de Copa ante América
Nacional buscará sumar ventaja en el arranque de la serie por las semifinales de la Copa.
Atlético Nacional recibe una noticia alentadora: el regreso de César Haydar, quien vuelve a la convocatoria tras más de dos meses de recuperación. El defensor central, pieza importante en el esquema del conjunto paisa, fue incluido por el técnico Diego Arias para el duelo frente al América de Cali por la semifinal de la Copa Betplay 2025, un superclásico que promete emociones intensas en el Atanasio Girardot.
Lea también: Nacional se acerca al Mundial de Clubes: ¿Qué necesita?
La recuperación de Haydar no fue sencilla. El zaguero sufrió una lesión en el bíceps femoral derecho durante el empate 2-2 ante Fortaleza el pasado 16 de agosto, un golpe que lo dejó fuera de competencia por más de 70 días. En aquel momento, el diagnóstico médico pronosticaba una ausencia prolongada, cercana a las quince semanas. Sin embargo, la constancia del jugador y el trabajo del cuerpo técnico permitieron adelantar su retorno antes de lo previsto, justo cuando el equipo más lo necesitaba.
En otras noticias
El retorno del defensor barranquillero representa un verdadero alivio para el plantel antioqueño. Su capacidad para anticipar jugadas, su presencia aérea y su liderazgo dentro del área aportan un plus de seguridad en una zona donde el equipo había mostrado ciertas dudas. Además, su reincorporación llega en un momento donde otros jugadores, como Juan José Arias y Juan Manuel Zapata, aún permanecen en la enfermería, lo que da más valor a su presencia en la convocatoria.
Más allá del aspecto futbolístico, el regreso de Haydar tiene un impacto psicológico en la plantilla. Su historia de recuperación inspira al resto del equipo y envía un mensaje de resiliencia y compromiso. Verlo nuevamente en la lista de convocados motiva a un grupo que se juega mucho en esta instancia del certamen, especialmente ante América, su rival histórico. El defensor no solo vuelve a sumar desde la cancha, sino también como ejemplo dentro del vestuario.
Aunque su regreso genera ilusión, el central deberá afrontar el reto de recuperar ritmo competitivo. Las lesiones musculares siempre dejan cierto margen de precaución, y el cuerpo técnico deberá dosificar sus minutos para evitar recaídas. Haydar es consciente de que debe ir paso a paso, pero también sabe que el contexto exige entrega total. En estos partidos, cada balón cuenta, y su experiencia puede marcar la diferencia en momentos de presión.
Estos son los convocados y el reporte médico de nuestro equipo, previo al juego ante América 🟢⚪️#VamosTodosJuntos🇳🇬 pic.twitter.com/zgG87bedQU— Atlético Nacional (@nacionaloficial) November 2, 2025
El compromiso frente al conjunto escarlata se disputará este domingo 2 de noviembre, a las 6:30 de la tarde, en el Atanasio Girardot, escenario donde la afición verdolaga espera celebrar el regreso de uno de sus referentes defensivos. La serie ante América definirá a uno de los finalistas del torneo, y Nacional buscará aprovechar su localía para dar el primer golpe en esta llave que paraliza al fútbol colombiano.
Le puede interesar: Nacional le mete presión a América y Millonarios: reclasificación tras la fecha 18
La vuelta de César Haydar no solo refuerza una posición clave en la defensa; también representa la fortaleza y el espíritu competitivo que caracteriza al club antioqueño. Su presencia devuelve equilibrio, liderazgo y motivación a un equipo que sueña con levantar nuevamente la Copa Betplay 2025. Ahora, el reto del defensor será transformar esa ilusión en rendimiento de cara al cierre de la temporada.