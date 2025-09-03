Nacional tendría asegurado un fichaje campeón del mundo con Argentina

Atlético Nacional se vuelve a robar las miradas del mundo del fútbol y el mercado de fichajes, ya que para la presente temporada se ha reforzado de buena manera para seguir escribiendo una historia llena de títulos a nivel nacional e internacional.

El cuadro 'verdolaga' es uno de los equipos que cada semestre cuenta con una de las plantillas más competitivas y llena de destacados nombres, teniendo en sus filas a jugadores de nivel de selección, como David Ospina, Marino Hinestroza, Alfredo Morelos, entre otras grandes figuras, pero pronto podrían llegar a contar con nada más y nada menos que un campeón del Mundial, Franco Armani, quien estaría a punto de terminar su carrera, pero lo haría en Nacional, tal como dio a conocer el experimentado estratega, Reinaldo Rueda.

Franco Armani, campeón del mundo con Argentina, se retiraría en Nacional

El presente de Franco Armani en la escuadra 'millonaria' es simplemente de admirar, ya que a pesar de su avanzada edad sigue teniendo grandes actuaciones bajo el arco y lo volvió a demostrar en la clasificación de River a cuartos de final de la Copa Libertadores al vencer a Libertad desde el punto penal, en donde aprovechó para brillar nuevamente y atajar uno de los cobros.

El portero de 38 años tiene contrato hasta diciembre de 2026 con River Plate, cuando tenga ya 40 años, lo que daría por entendido que se podría llegar a retirar en su país natal. Sin embargo, recientemente se dio a conocer por parte de Reinaldo Rueda, director técnico de la Selección de Honduras, referente de Nacional y muy cercano a Armani porque compartieron varios títulos, reveló que sin duda alguna él regresaría a retirarse en Colombia.