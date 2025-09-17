Nacional tendría todo listo para contratar a técnico mundialista

La situación de Atlético Nacional en el Fútbol Profesional Colombiano es realmente preocupante, ya que recientemente se dio a conocer de manera oficial la salida de Javier Gandolfi del cargo como director técnico tras los malos resultados que se obtuvieron a lo largo de su mandato.

La era de Gandolfi en el banquillo del 'verde paisa' llegó a su fin tras una temporada que fue bastante irregular a nivel nacional e internacional, ya que hay que recordar que uno de los golpes más duros que vivió fue la eliminación en los octavos de final de la Copa Libertadores. Frente a esta situación ya ser está buscando el respectivo reemplazo y uno de los nombres más sonados últimamente es el de Luis Fernando Suárez, un viejo conocido el club con amplia experiencia.

Nacional ya tendría todo listo para firmar con Luis Suárez

Javier Gandolfi no logró convencer del todo desde que arribó al banquillo técnico del equipo a inicios de la temporada 2025, los hinchas metieron presión para que se tomen medidas al respecto y la mesa directiva tomo medidas al respecto decretando que tendría que dar un paso al costado, aunque en sus planes estaba contar con el argentino por lo menos hasta el final del presente año.

El cierre del 2025 ha estado complicado para Nacional, el cual se encuentra penando en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay y su clasificación a los cuadrangulares podría llegar a peligrar, pero la carpeta de entrenadores ya se está conformando y uno de los nombres que más habría llegado a sonar fue el de Luis Fernando Suárez.