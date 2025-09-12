Actualizado:
Nacional tomó decisión con el futuro de Morelos tras nuevas ofertas
Alfredo Morelos empezó a recibir nuevas ofertas y Nacional ya habría tomado decisión con su futuro.
La temporada deportiva de Atlético Nacional ha sido bastante cuestionada con el pasar de los partidos y las competencias, ya que en el semestre de apertura se quedó con lasa manos vacías y en lo que va del clausura los resultados de Javier Gandolfi tampoco han sido del todo buenos, siendo irregular en la Liga BetPlay y quedando eliminado de la Copa Libertadores en los octavos de final.
El estratega argentino no ha convencido, pero la plantilla de jugadores sin duda alguna es una de las mejores que hay en el Fútbol Profesional Colombiano, comandada por grandes figuras como David Ospina, Edwin Cardona y el goleador, Alfredo Morelos, uno de los más influyentes del club y con el cual querría seguir contando el 'verde paisa' tras una serie de recientes ofertas que han venido llegando por el atacante.
Nacional no dejaría ir a Alfredo Morelos
Atlético Nacional sigue dando de qué hablar en el FPC, estando obligado a salir campeón de alguna de lasa competencias en el semestre de clausura debido a la gran nómina con la que cuenta. El cuadro 'verdolaga' deberá se debe reivindicar también con los hinchas y los jugadores están consientes de la situación.
Alfredo Morelos se ha convertido en uno de los principales protagonistas del 'verde paisa' desde que arribó en el semestre de clausura de la temporada 2024. El 'búfalo' ya superó una buena barrera de goles, minutos y títulos obtenidos con Nacional, por lo que no es un secreto que varios equipos se interesan por él, Santos ha intentado recuperarlo y Junior de Barranquilla recientemente demostró su interés.
Sin embargo, la periodista deportiva, Pilar Velásquez, dio a conocer que ante las ofertas por Alfredo Morelos, las directivas de Nacional no lo dejarán ir y ya están trabajando nuevamente con Santos para que continúe.
De Nacional harán todo lo posible para que el jugador continúe.
¿Cómo le ha ido a Morelos con Atlético Nacional?
Arribó desde la Liga BetPlay 2024-II y se convirtió en una de las figuras más importantes del club por su gran capacidad goleadora y liderazgo dentro del terreno de juego, consiguiendo sumar una cantidad de 74 partidos hasta el momento, más de 4.900 minutos dentro del terreno de juego en los cuales ya se pudo reportar con 27 goles, 13 asistencias y tres títulos,la Copa BetPlay, Liga BetPlay y Superliga BetPlay.
