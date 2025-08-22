Nacional tomó decisión final con Gandolfi: se definió su futuro

Nacional viene de afrontar un duro golpe en la Copa Libertadores al quedar eliminado en la instancia de los octavos de final frente a Sao Paulo, escuadra que le complicó las cosas en los partidos de ida y vuelta, pero que finalmente terminó liquidando la escuadra brasileña desde el punto penal.

El 'verde paisa' no se supo imponer en el Atanasio Girardot y terminó regalando un valioso empate al desperdiciar 5 ocasiones claras de gol, entre ellas dos penales errados por Edwin Cardona. En Brasil intentaron imponerse, pero la localía pesó más y nuevamente el cobro de los penales afectaron. Frente a esta situación las directivas de Nacional decidieron tomar una drástica decisión al respecto con la continuidad de Javier Gandolfi en el cuadro 'verdolaga' y le apostaron a su continuidad.

Le puede interesar: Nacional prepara salida de goleador tras eliminación en Libertadores: hay ofertas

Javier Gandolfi continuará al mando de Atlético Nacional

Con la reciente eliminación de Nacional en la Copa Libertadores se pensaba que el tiempo de Javier Gandolfi en el banquillo habría llegado a su fin, ya que los resultados no se han dado tal como se esperaban y han sido bastante irregulares, a nivel nacional e internacional.

La "gota que hubiera derramado el vaso" era la eliminación de la 'Gloria Eterna', pero las miradas recayeron principalmente sobre Edwin Cardona, dejando a Javier Gandolfi con un respiro de tranquilidad. Sin embargo su continuidad se confirmó recientemente en el programa Más Fútbol de La FM.