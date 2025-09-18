Nacional iría por polémico técnico de la segunda división de México

Nacional no la viene pasando bien en el semestre de clausura de la temporada 2025, ya que sus malos resultados deportivos han traído consigo varias consecuencias, tal como lo fue la destitución del cargo como director técnico a Javier Gandolfi.

Hasta el momento no se ha hecho oficial el nuevo nombre de un estratega que se ubique en el banquillo del 'verde paisa', pero en la carpeta de posibles fichajes se encuentra el de Luis Javier Suárez, viejo conocido del club y con experiencia en selecciones nacionales, Pablo Guede, argentino campeón con Colo Colo, pero también surgió el de Sergio Rubén Blanco, uruguayo con poca experiencia en el cargo.

Le puede interesar: América, Nacional y Millonarios hicieron polémica propuesta en Dimayor

Sergio Rubén Blanco es el cuestionado DT que llegaría a Nacional

La última noticia del cuadro 'verdolaga' con respecto al futuro de Javier Gandolfi sería que tendría que dar un paso hacia el costado, acto que se llevó a cabo por medio de un acuerdo mutuo según dio a conocer el club a través de sus redes sociales por medio de un comunicado que recibió una respuesta positiva por parte de los fanáticos.

Frente a esta situación, se habría filtrado que por lo menos ya hay acercamientos entre Luis Javier Suárez con el club, ya que la propia periodista Sheyla García, presentó a Luis Suárez como nuevo director técnico de Nacional en un evento. Sin embargo, hay falta de garantías y se buscan más opciones, por lo que Sergio Rubén Blanco entró en el radar de las directivas de la escuadra 'verdolaga'.