Nacional vs Cerro Porteño EN VIVO, 27 de octubre: hora y canal para ver Liga de Paraguay

Este lunes termina la fecha 18 de la Liga de Paraguay en un vibrante partido en el que Cerro Porteño tendrá que sacar los argumentos ante Nacional para poder estar en la pelea por el título que, por ahora, mantiene Guaraní.

Vea también: Borja seguiría en River Plate en 2026: la jugada que hizo para continuar

En este caso, Cerro Porteño tiene un duro examen en el Estadio Arsenio Erico en el que deberá asegurar los tres puntos frente a Nacional de Paraguay que quiere dañar la fiesta del ‘Ciclón’ para no perder pisada a un rival que deberá enfrentar en próximas fechas.

Jorge Bava ya sufrió su primer fracaso en Cerro Porteño con la Copa de Paraguay en la que igualó con General Caballero en las semifinales y en penales cayó eliminado. Este era un objetivo que se habían trazado para la temporada.

A Cerro solo le queda pelear por el título. Quedan cinco partidos para que el técnico uruguayo pueda superar a Guaraní que ya sumó de a tres en la fecha y sacó una ventaja parcial de seis unidades.

Por otro lado, Nacional también juega su propia liga con la necesidad de sumar de a tres para ponerse detrás de Cerro Porteño en la tercera posición. El cuadro local tiene 27 puntos y quedarse con los puntos sería llegar a 30 unidades para estar a solo tres de su rival de turno y a nueve de Guaraní.

Le puede interesar: Katherine Tapia rompe la historia: nominada a mejor portera del mundo

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE NACIONAL DE PARAGUAY VS CERRO PORTEÑO ESTE LUNES 27 DE OCTUBRE POR LA LIGA PARAGUAYA

El partido entre Nacional de Paraguay frente a Cerro Porteño por la fecha 18 de la liga paraguaya se jugará en el Estadio Arsenio Erico a partir de las 6 de la tarde, hora de Colombia. El juego se podrá ver a través de Tigo Sports.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO NACIONAL DE PARAGUAY VS CERRO PORTEÑO

Colombia, Ecuador y Perú: 6:00 P.M.

México: 5:00 P.M.

Lea también: Oficial: Nacional tomó decisión "unánime" con Pablo Peirano

Bolivia y Venezuela: 7:00 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 8:00 P.M.