Nacional Vs Deportivo Cali EN VIVO 6 de septiembre semifinal Liga Femenina

Atlético Nacional recibe este sábado 6 de septiembre a Deportivo Cali en el estadio Atanasio Girardot de Medellín en el partido de vuelta de la ronda semifinal en la Liga Profesional Femenina 2025.

El duelo entre 'verdolagas' y 'azucareras' está empatado 1-1, teniendo en cuenta el resultado registrado en el duelo de ida en la capital del Valle del Cauca.

Zharick Yuliana Montoya y Manuela González anotaron los goles del empate en la ida.