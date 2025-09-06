Cargando contenido

Nacional Vs Cali, Liga Femenina
Sáb, 06/09/2025 - 16:49

Nacional Vs Deportivo Cali EN VIVO 6 de septiembre semifinal Liga Femenina

La serie entre 'verdolagas' y azucareras está empatada 1-1.

Atlético Nacional recibe este sábado 6 de septiembre a Deportivo Cali en el estadio Atanasio Girardot de Medellín en el partido de vuelta de la ronda semifinal en la Liga Profesional Femenina 2025.

El duelo entre 'verdolagas' y 'azucareras' está empatado 1-1, teniendo en cuenta el resultado registrado en el duelo de ida en la capital del Valle del Cauca.

Zharick Yuliana Montoya y Manuela González anotaron los goles del empate en la ida. 

Nacional vs Cali EN VIVO semifinal de la Liga Femenina

El partido entre Nacional y Cali por la semifinal de vuelta de la Liga Profesional Femenina se disputa este sábado 6 de septiembre a partir de las 5:30 de la tarde.

El compromiso se podrá VER EN VIVO por el canal de YouTube de Win Sports.

