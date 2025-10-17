Actualizado:
Nacional vuelve a ser protagonista continental: elegido en importante ranking
Nacional recibió un importante reconocimiento como uno de los mejores del continente.
Atlético Nacional recibió un reconocimiento en las últimas horas como uno de los mejores elencos del continente. El equipo comandado por Diego Arias fue elegido en un ranking que lo destaca como uno de los mejores en el nivel de juego.
La escuadra paisa fue incluida entre los diez clubes más sobresalientes de Sudamérica por su nivel técnico y su juego colectivo. Un ranking que destaca la manera como elabora juego, el conjunto paisa de cara a la portería rival y en pro de favorecer el espectáculo.
El listado, elaborado por el Observatorio CIES con datos de la plataforma SkillCorner, evalúa la capacidad de los equipos para mantener la posesión del balón bajo presión, un indicador que refleja la calidad y la coordinación dentro del campo.
Nacional recibe un galardón que premia algo más profundo que los resultados: su identidad futbolística. El informe analiza el porcentaje de retención de balón ante presión alta, es decir, cuánto logra un conjunto conservar la posesión cuando el rival ejerce una marca intensa.
Según este estudio, el club antioqueño ocupa el décimo puesto entre los equipos latinoamericanos más sólidos en este aspecto, siendo además el único representante colombiano dentro del top.
Esta distinción no solo mide números, sino también conceptos tácticos y disciplina colectiva. Mantener la calma cuando el adversario aprieta es una muestra de trabajo sostenido, inteligencia y confianza en el plan de juego.
Encabezan este ranking clubes de amplia trayectoria y poderío futbolístico. El primer lugar lo ocupa Flamengo de Brasil con un 77.7% de efectividad, seguido por Monterrey de México con 77.3% y Alianza Lima de Perú con 77.2%. Más abajo aparecen instituciones como Toluca, Cusco FC, Bahía, Tigres, Botafogo e Independiente del Valle, dejando a Nacional en la décima posición con un 76.1%.
#EntrenamientoVerdolaga en Nariño ⚽️💚#VamosTodosJuntos🇳🇬 pic.twitter.com/dgZs6JgQiD— Atlético Nacional (@nacionaloficial) October 17, 2025
Atlético Nacional ha atravesado momentos de irregularidad, con sanciones y cambios internos que han afectado su rendimiento. Sin embargo, este logro demuestra que, pese a las dificultades, el equipo conserva una base futbolística sólida y un estilo que apuesta por la construcción desde el pase y la asociación.
Como destaca el informe, mantener la posesión bajo presión “no depende solo de la habilidad individual, sino del entendimiento colectivo”. Y en ese sentido, el cuadro verde sigue marcando la diferencia, mostrando que aún conserva la esencia que lo hizo grande.
