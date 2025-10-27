Actualizado:
Nacional y América a un paso de lograr objetivo millonario para 2026
América y Nacional han sido de los mejores equipos del FPC en lo que va de 2025.
La fecha 17 de la Liga Betplay dejó un panorama alentador para los dos equipos más populares del fútbol colombiano. Tanto Atlético Nacional como América de Cali dieron pasos firmes en su objetivo de clasificar a las competencias CONMEBOL 2026, luego de sumar importantes victorias que los consolidan en la parte alta de la tabla de reclasificación.
El conjunto verdolaga ratificó su poderío ofensivo con una contundente goleada 5-2 sobre Independiente Medellín, resultado que no solo significó su clasificación anticipada a las semifinales del torneo, sino que también lo afianza como uno de los mejores equipos del año.
Con 74 unidades en la tabla anual, los dirigidos por Diego Arias prácticamente aseguraron su participación en un torneo internacional del próximo año, ya sea en la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana.
La campaña del cuadro antioqueño ha sido un reflejo de regularidad y eficacia. Nacional, además, sigue con vida en la Copa Betplay, donde también es semifinalista, lo que amplía sus opciones de obtener un cupo directo a la Libertadores. Con nueve partidos aún por disputar, las tres jornadas pendientes del todos contra todos y los seis compromisos de cuadrangulares, solo una racha totalmente negativa podría impedirle su presencia en el ámbito continental.
El objetivo del cuerpo técnico y del plantel es claro: ganar la Liga para acceder directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores y evitar la fase previa o un eventual descenso a la Sudamericana.
Por su parte, el América vive un resurgir esperanzador. Hace apenas unas fechas, el panorama era desolador y las posibilidades de clasificar parecían remotas. No obstante, bajo la conducción de David González, el equipo escarlata le ganó 2-1 a Junior y encadenó una serie de victorias claves que lo catapultaron nuevamente a la pelea.
Hoy, los rojos ocupan el noveno lugar y están cerca de asegurar su pase a los cuadrangulares, además de mantener vivas sus opciones en la Copa Betplay, donde también disputarán las semifinales, justamente ante el onceno verdolaga.
Con 71 puntos en la reclasificación, el conjunto vallecaucano prácticamente tiene garantizada su presencia en la Copa Sudamericana, salvo una debacle inesperada en las jornadas finales.
Sin embargo, la aspiración de los americanos va más allá. Saben que la posibilidad de acceder a la Libertadores por reclasificación es reducida, por lo que el camino más directo será conquistar la Liga Betplay. Para ello, el equipo deberá mantener la solidez que ha mostrado en las últimas fechas y sostener el rendimiento para lograr el tiquete a semifinales en sus últimas salidas ante Chicó, Unión Magdalena y Medellín.
Tanto Nacional como América cierran esta fase del campeonato con la mirada puesta en el escenario continental. Los primeros buscan consolidar su hegemonía con un nuevo título de Liga y los segundos, reafirmar su renacer competitivo para volver a la cima tras 5 años de sequía.
