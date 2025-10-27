Nacional y América a un paso de lograr objetivo millonario para 2026

La campaña del cuadro antioqueño ha sido un reflejo de regularidad y eficacia. Nacional, además, sigue con vida en la Copa Betplay, donde también es semifinalista, lo que amplía sus opciones de obtener un cupo directo a la Libertadores. Con nueve partidos aún por disputar, las tres jornadas pendientes del todos contra todos y los seis compromisos de cuadrangulares, solo una racha totalmente negativa podría impedirle su presencia en el ámbito continental.

El objetivo del cuerpo técnico y del plantel es claro: ganar la Liga para acceder directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores y evitar la fase previa o un eventual descenso a la Sudamericana.

Por su parte, el América vive un resurgir esperanzador. Hace apenas unas fechas, el panorama era desolador y las posibilidades de clasificar parecían remotas. No obstante, bajo la conducción de David González, el equipo escarlata le ganó 2-1 a Junior y encadenó una serie de victorias claves que lo catapultaron nuevamente a la pelea.

Hoy, los rojos ocupan el noveno lugar y están cerca de asegurar su pase a los cuadrangulares, además de mantener vivas sus opciones en la Copa Betplay, donde también disputarán las semifinales, justamente ante el onceno verdolaga.

Con 71 puntos en la reclasificación, el conjunto vallecaucano prácticamente tiene garantizada su presencia en la Copa Sudamericana, salvo una debacle inesperada en las jornadas finales.