Nacional ya tiene candidato a DT: ¿quién es Miguel Ramírez y títulos?
Miguel Ángel Ramírez sería el candidato a dirigir a Atlético Nacional y esta es su trayectoria.
Atlético Nacional parece que finalmente vio una luz al final del túnel y encontró al director técnico que reemplazaría a Javier Gandolfi. Un nuevo extranjero con amplia experiencia en ligas de gran nivel, pero con una cantidad bastante corta de títulos.
El 'verde paisa' se despidió del argentino tras una serie de resultados negativos que fue sumando a nivel nacional e internacional, dándole oportunidad a Diego Arias para quedar con el cargo de forma interina, pero todo parece indicar que ya estarían a punto de confirmar a un nuevo técnico español, Miguel Ángel Ramírez, quien llega desde Real Zaragoza.
Esta es la trayectoria de Miguel Ángel Ramírez antes de llegar a Nacional
El técnico de 40 años se posicionó como el mejor candidato de Nacional tras una serie de respuestas negativas que recibieron de otros grandes como Juan Carlos Osorio, Gustavo Quinteros, Pablo Guede y Luis Fernando Suárez. Las negociaciones con estos técnicos se fue complicando hasta el punto en el que se pensó que iban a dejar a Diego Arias como el encargado por el resto de la temporada.
Sin embargo, en la carpeta de posibles fichajes apareció el nombre de un técnico que se quedó sin cargo desde el mes de marzo de la presente temporada 2025, pero el cual cuenta con una trayectoria lo suficientemente llamativa para dirigir a Nacional. Miguel Ángel Ramírez sería el candidato idea para el cuadro 'verdolaga' tras su salida de Real Zaragoza.
La trayectoria de Ramírez como entrenador inició en Independiente del Valle, habiendo tenido un proceso formativo en España con Alavés y Las Palmas. Llegó a Ecuador en 2019 como un estratega revelación y dirigió hasta diciembre de 2020. Para la siguiente temporada llegó al fútbol de Brasil para dirigir a Internacional por seis meses. Partió rumbo a a MLS para estar en el banquillo de Charlotte FC desde julio de 2021 hasta mayo de 2022.
Finalmente regresó a España para dirigir a Real Sporting por año y medio, pero sus resultados no le permitieron continuar al mando, por lo que tomó rumbo hacia Qatar para dirigir a Al-Wakrah SC. Su trayectoria como estratega culmina en Real Zaragoza desde diciembre de 2024 hasta marzo de 2025, habiendo dirigido 10 partidos en los cuales solo sumó una victoria, cuatro epates y cinco derrotas.
¿Cuántos títulos tiene Miguel Ángel Ramírez?
En la amplia trayectoria del español como director técnico solamente ha conseguido sumar un título, pero fue uno de los más importantes en el continente americano, la Copa Sudamericana, de la cual se logró consagrar campeón con Independiente del Valle en 2019 al vencer a Colón de Argentina.
