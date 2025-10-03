Nacional ya tiene candidato a DT: ¿quién es Miguel Ramírez y títulos?

Atlético Nacional parece que finalmente vio una luz al final del túnel y encontró al director técnico que reemplazaría a Javier Gandolfi. Un nuevo extranjero con amplia experiencia en ligas de gran nivel, pero con una cantidad bastante corta de títulos.

El 'verde paisa' se despidió del argentino tras una serie de resultados negativos que fue sumando a nivel nacional e internacional, dándole oportunidad a Diego Arias para quedar con el cargo de forma interina, pero todo parece indicar que ya estarían a punto de confirmar a un nuevo técnico español, Miguel Ángel Ramírez, quien llega desde Real Zaragoza.

Esta es la trayectoria de Miguel Ángel Ramírez antes de llegar a Nacional

El técnico de 40 años se posicionó como el mejor candidato de Nacional tras una serie de respuestas negativas que recibieron de otros grandes como Juan Carlos Osorio, Gustavo Quinteros, Pablo Guede y Luis Fernando Suárez. Las negociaciones con estos técnicos se fue complicando hasta el punto en el que se pensó que iban a dejar a Diego Arias como el encargado por el resto de la temporada.

Sin embargo, en la carpeta de posibles fichajes apareció el nombre de un técnico que se quedó sin cargo desde el mes de marzo de la presente temporada 2025, pero el cual cuenta con una trayectoria lo suficientemente llamativa para dirigir a Nacional. Miguel Ángel Ramírez sería el candidato idea para el cuadro 'verdolaga' tras su salida de Real Zaragoza.