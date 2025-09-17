Actualizado:
Mié, 17/09/2025 - 07:00
Nacional ya tiene técnico tras la salida de Javier Gandolfi: dirigirá ante Unión
Nacional confirmó la salida del argentino y ya tiene un nuevo timonel para los siguientes partidos.
Atlético Nacional vive horas de cambios y decisiones cruciales tras confirmarse la salida de Javier Gandolfi como director técnico. El estratega argentino dejó el cargo luego de una serie de resultados que no convencieron a la afición ni a la directiva, situación que desembocó en su salida anticipada.
Lea también: Oficial: Nacional recibe duro golpe de Dimayor tras la salida de Gandolfi
En medio de este panorama, la institución verdolaga ya comenzó a mover fichas para encaminar su proyecto deportivo y ha anunciado su primera decisión en la búsqueda de un nuevo entrenador. Para el compromiso de la fecha 12 de la Liga BetPlay frente a Unión Magdalena, el encargado de dirigir al equipo será Diego Arias, quien vuelve a desempeñarse como técnico interino.
En otras noticias
¿Nacional se equivocó al sacar a Gandolfi?
Los 3 candidatos para ser el nuevo técnico de Nacional
Arias, exjugador de Nacional y actual integrante del cuerpo técnico, asumirá el reto de manera temporal con la intención de mantener al grupo competitivo y enfocado, mientras la dirigencia define quién será el próximo responsable del banquillo. No es la primera vez que Arias toma este rol, pues ya en otras ocasiones ha sido el puente entre procesos técnicos en medio de la transición.
La salida de Gandolfi dejó claro que el club necesita un líder que recupere la identidad futbolística del equipo, fortalezca el vínculo con la hinchada y pueda competir de forma sólida en los torneos locales e internacionales. Por eso, los nombres que suenan como posibles reemplazos apuntan a perfiles experimentados y con conocimiento del fútbol colombiano.
Entre los principales candidatos figura Leonel Álvarez, un técnico con pasado como jugador en Nacional y que goza de respeto por su trayectoria como futbolista y estratega. Su carácter y conocimiento del medio lo colocan como uno de los favoritos de la afición.
También aparece en la lista el uruguayo Vicente Sánchez, quien ha hecho carrera como entrenador en el fútbol mexicano y es visto como una opción fresca para darle un nuevo aire al proyecto. El charrúa vive en Colombia y tuvo su última experiencia al mando del Cruz Azul de México
Por último, el argentino Luis Zubeldía, con experiencia en clubes de renombre como Liga de Quito y Lanús, es otro de los aspirantes que despierta interés por su capacidad para potenciar planteles y trabajar con jugadores jóvenes. El albiceleste es uno de los nombres que ha seguido la directiva del verde desde hace un largo tiempo.
COMUNICADO OFICIAL - Salida Javier Gandolfi 📄🇳🇬 pic.twitter.com/4gHwnTxKoN— Atlético Nacional (@nacionaloficial) September 17, 2025
Mientras tanto, la plantilla se enfoca en el duelo ante Unión Magdalena, un partido clave para no perder terreno en la Liga Betplay y para mostrar señales de recuperación en medio de la turbulencia. Diego Arias tendrá la misión de mantener el orden táctico y motivar a un grupo que ha vivido semanas intensas.
Le puede interesar: Juan Carlos Osorio y la verdad sobre su regreso a dirigir a Nacional
La decisión final sobre el nuevo técnico marcará el rumbo del club para lo que resta del año y el próximo, por lo que Atlético Nacional sabe que el margen de error es mínimo. Con la mirada puesta en recuperar protagonismo y títulos, la hinchada verdolaga espera con expectativa el anuncio oficial del entrenador que tomará las riendas de uno de los equipos más importantes del país.
Fuente
Antena 2