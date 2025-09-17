Nacional ya tiene técnico tras la salida de Javier Gandolfi: dirigirá ante Unión

Los 3 candidatos para ser el nuevo técnico de Nacional

Arias, exjugador de Nacional y actual integrante del cuerpo técnico, asumirá el reto de manera temporal con la intención de mantener al grupo competitivo y enfocado, mientras la dirigencia define quién será el próximo responsable del banquillo. No es la primera vez que Arias toma este rol, pues ya en otras ocasiones ha sido el puente entre procesos técnicos en medio de la transición.

La salida de Gandolfi dejó claro que el club necesita un líder que recupere la identidad futbolística del equipo, fortalezca el vínculo con la hinchada y pueda competir de forma sólida en los torneos locales e internacionales. Por eso, los nombres que suenan como posibles reemplazos apuntan a perfiles experimentados y con conocimiento del fútbol colombiano.

Entre los principales candidatos figura Leonel Álvarez, un técnico con pasado como jugador en Nacional y que goza de respeto por su trayectoria como futbolista y estratega. Su carácter y conocimiento del medio lo colocan como uno de los favoritos de la afición.

También aparece en la lista el uruguayo Vicente Sánchez, quien ha hecho carrera como entrenador en el fútbol mexicano y es visto como una opción fresca para darle un nuevo aire al proyecto. El charrúa vive en Colombia y tuvo su última experiencia al mando del Cruz Azul de México

Por último, el argentino Luis Zubeldía, con experiencia en clubes de renombre como Liga de Quito y Lanús, es otro de los aspirantes que despierta interés por su capacidad para potenciar planteles y trabajar con jugadores jóvenes. El albiceleste es uno de los nombres que ha seguido la directiva del verde desde hace un largo tiempo.