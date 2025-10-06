Cargando contenido

Nadie quiere quedarse afuera: Colombianos se destacaron en sus clubes
Nadie quiere quedarse afuera: Colombianos se destacaron en sus clubes
AFP
Fútbol
Actualizado:
Lun, 06/10/2025 - 08:04

Nadie quiere quedarse afuera: Colombianos se destacaron en sus clubes este fin de semana

Un fin de semana muy productivo para los colombianos en el exterior.

Goles, asistencias y muy buenas presentaciones de los colombianos en este fin de semana en el futbol internacional, recién conocida la convocatoria de la selección por parte de Néstor Lorenzo muchos jugadores piden pista y otros llegan aún más motivados a la fecha de amistosos de esta semana. 

Alemania, México, Inglaterra son algunos de los países en donde los nuestros se destacaron, un fin de semana que ilusiona con ver la mejor versión de esta selección Colombia de cara a lo que será el Mundial 2026. 

Lea también
Image
Yerry Mina - Selección Colombia

Revelan al remplazo del lesionado Yerry Mina en Selección Colombia

Ver más

Lucho, Muñoz, el Cucho, James....

Muchos colombianos en el exterior tuvieron un fin de semana para el recuerdo, muchos se reportaron con gol, otros con asistencia y la mayoría firmaron un gran partido con sus equipos. Entre los más destacados están Luis Díaz, James Rodríguez o Juan Camilo "Cucho" Hernández. 

Luis Díaz - Bayern Múnich

El colombiano firmó lo que seguramente haya sido su mejor partido desde que llegó a Alemania, con dos goles y una asistencia fue el mejor de su equipo en la victoria 3-0 sobre el Frankfurt por la Bundesliga. Lucho fue el más destacado y se ganó no solo el elogio de su entrenador y sus compañeros sino también de los aficionados que esperan seguir viendo esta versión del colombiano en el regreso de la fecha FIFA. El segundo gol es realmente una obra de arte del colombiano.

James Rodríguez - Club León

El 10 de la selección Colombia jugó su primer partido bajo el mandato de Ambriz en León, si bien su equipo no se pudo llevar la victoria a James se le vio muy suelto y con mucho protagonismo con el balón en los pies, tanto así que se fue con un gol de penal en lo que en el momento era el 1-1 parcial. 

Juan Camilo Hernández - Real Betis 

El "Cucho" es tranquilamente el colombiano con mejor actualidad en Europa, con gol en sus últimos 5 partidos por liga se ha convertido en una pieza fundamental para el ingeniero Pellegrini en el equipo español. Esta vez a parte de asociarse y mostrar un gran nivel se fue con gol tras una gran definición de cabeza. 

Daniel Muñoz - Crystal Palace 

El lateral derecho titular de la selección Colombia es uno de los mejores en su posición en todo el mundo y así lo sabe su equipo que lo tiene como jugador fundamental dentro del plantel. Muñoz que venía de marcar el primer gol en la historia de su equipo en competiciones europeas volvió a marcar, esta vez por Premier League en la derrota de su equipo frente al Everton. 

Otros jugadores que se destacaron este fin de semana fueron, Quintero que le dio una asistencia de mago total a Borja quien rompió su mala racha y volvió al gol, Johan Carbonero se fue con asistencia, Kevin Serna que venía de marcar entre semana repitió este fin de semana, Luis Suárez sigue imparable y volvió a marcar, Carlos Andrés Gómez consiguió una asistencia y Jhon Córdoba se despachó con un gran gol en Rusia. 

 

Lea también
Image
Kevin Serna y Néstor Lorenzo

Kevin Serna llega en gran nivel a la Selección Colombia y pone a pensar a Lorenzo

Ver más

Muchos llegan en racha, otros a ganarse la oportunidad

A menos de una año del Mundial 2026 hay muchos colombianos que quieren hacerse con un puesto en la convocatoria de la selección, para eso tienen que mantener el buen momento, seguir apareciendo en las portadas de los diarios de sus diferentes países y buscar la oportunidad en una selección que parece tener la base muy clara. 

Por ahora Colombia enfrentará en esta doble fecha a México y Canadá el 11 y 14 de octubre respectivamente en lo que será una nueva fecha FIFA de partidos amistosos. 

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Selección Colombia

Selección Colombia

Imagen
Néstor Lorenzo

Néstor Lorenzo

Imagen

Mundial 2026

Imagen
James Rodríguez, figura de la Selección Colombia

James Rodríguez

Imagen
Luis Díaz

Luis Díaz

Imagen
Juan Camilo 'Cucho' Hernández

Juan Camilo 'Cucho' Hernández

Imagen

Daniel Muñoz

Imagen
Juan Fernando Quintero

Juan Fernando Quintero

Imagen

Carlos Andrés Gómez

Imagen
Miguel Ángel Borja

Miguel Ángel Borja

Cargando más contenidos

Fin del contenido