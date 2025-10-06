Nadie quiere quedarse afuera: Colombianos se destacaron en sus clubes este fin de semana

Lucho, Muñoz, el Cucho, James....

Muchos colombianos en el exterior tuvieron un fin de semana para el recuerdo, muchos se reportaron con gol, otros con asistencia y la mayoría firmaron un gran partido con sus equipos. Entre los más destacados están Luis Díaz, James Rodríguez o Juan Camilo "Cucho" Hernández.

Luis Díaz - Bayern Múnich

El colombiano firmó lo que seguramente haya sido su mejor partido desde que llegó a Alemania, con dos goles y una asistencia fue el mejor de su equipo en la victoria 3-0 sobre el Frankfurt por la Bundesliga. Lucho fue el más destacado y se ganó no solo el elogio de su entrenador y sus compañeros sino también de los aficionados que esperan seguir viendo esta versión del colombiano en el regreso de la fecha FIFA. El segundo gol es realmente una obra de arte del colombiano.

James Rodríguez - Club León

El 10 de la selección Colombia jugó su primer partido bajo el mandato de Ambriz en León, si bien su equipo no se pudo llevar la victoria a James se le vio muy suelto y con mucho protagonismo con el balón en los pies, tanto así que se fue con un gol de penal en lo que en el momento era el 1-1 parcial.

Juan Camilo Hernández - Real Betis

El "Cucho" es tranquilamente el colombiano con mejor actualidad en Europa, con gol en sus últimos 5 partidos por liga se ha convertido en una pieza fundamental para el ingeniero Pellegrini en el equipo español. Esta vez a parte de asociarse y mostrar un gran nivel se fue con gol tras una gran definición de cabeza.

Daniel Muñoz - Crystal Palace

El lateral derecho titular de la selección Colombia es uno de los mejores en su posición en todo el mundo y así lo sabe su equipo que lo tiene como jugador fundamental dentro del plantel. Muñoz que venía de marcar el primer gol en la historia de su equipo en competiciones europeas volvió a marcar, esta vez por Premier League en la derrota de su equipo frente al Everton.

Otros jugadores que se destacaron este fin de semana fueron, Quintero que le dio una asistencia de mago total a Borja quien rompió su mala racha y volvió al gol, Johan Carbonero se fue con asistencia, Kevin Serna que venía de marcar entre semana repitió este fin de semana, Luis Suárez sigue imparable y volvió a marcar, Carlos Andrés Gómez consiguió una asistencia y Jhon Córdoba se despachó con un gran gol en Rusia.