Nadie quiere quedarse afuera: Colombianos se destacaron en sus clubes este fin de semana
Un fin de semana muy productivo para los colombianos en el exterior.
Goles, asistencias y muy buenas presentaciones de los colombianos en este fin de semana en el futbol internacional, recién conocida la convocatoria de la selección por parte de Néstor Lorenzo muchos jugadores piden pista y otros llegan aún más motivados a la fecha de amistosos de esta semana.
Alemania, México, Inglaterra son algunos de los países en donde los nuestros se destacaron, un fin de semana que ilusiona con ver la mejor versión de esta selección Colombia de cara a lo que será el Mundial 2026.
Lucho, Muñoz, el Cucho, James....
Muchos colombianos en el exterior tuvieron un fin de semana para el recuerdo, muchos se reportaron con gol, otros con asistencia y la mayoría firmaron un gran partido con sus equipos. Entre los más destacados están Luis Díaz, James Rodríguez o Juan Camilo "Cucho" Hernández.
Luis Díaz - Bayern Múnich
El colombiano firmó lo que seguramente haya sido su mejor partido desde que llegó a Alemania, con dos goles y una asistencia fue el mejor de su equipo en la victoria 3-0 sobre el Frankfurt por la Bundesliga. Lucho fue el más destacado y se ganó no solo el elogio de su entrenador y sus compañeros sino también de los aficionados que esperan seguir viendo esta versión del colombiano en el regreso de la fecha FIFA. El segundo gol es realmente una obra de arte del colombiano.
James Rodríguez - Club León
El 10 de la selección Colombia jugó su primer partido bajo el mandato de Ambriz en León, si bien su equipo no se pudo llevar la victoria a James se le vio muy suelto y con mucho protagonismo con el balón en los pies, tanto así que se fue con un gol de penal en lo que en el momento era el 1-1 parcial.
Juan Camilo Hernández - Real Betis
El "Cucho" es tranquilamente el colombiano con mejor actualidad en Europa, con gol en sus últimos 5 partidos por liga se ha convertido en una pieza fundamental para el ingeniero Pellegrini en el equipo español. Esta vez a parte de asociarse y mostrar un gran nivel se fue con gol tras una gran definición de cabeza.
Daniel Muñoz - Crystal Palace
El lateral derecho titular de la selección Colombia es uno de los mejores en su posición en todo el mundo y así lo sabe su equipo que lo tiene como jugador fundamental dentro del plantel. Muñoz que venía de marcar el primer gol en la historia de su equipo en competiciones europeas volvió a marcar, esta vez por Premier League en la derrota de su equipo frente al Everton.
Otros jugadores que se destacaron este fin de semana fueron, Quintero que le dio una asistencia de mago total a Borja quien rompió su mala racha y volvió al gol, Johan Carbonero se fue con asistencia, Kevin Serna que venía de marcar entre semana repitió este fin de semana, Luis Suárez sigue imparable y volvió a marcar, Carlos Andrés Gómez consiguió una asistencia y Jhon Córdoba se despachó con un gran gol en Rusia.
Muchos llegan en racha, otros a ganarse la oportunidad
A menos de una año del Mundial 2026 hay muchos colombianos que quieren hacerse con un puesto en la convocatoria de la selección, para eso tienen que mantener el buen momento, seguir apareciendo en las portadas de los diarios de sus diferentes países y buscar la oportunidad en una selección que parece tener la base muy clara.
Por ahora Colombia enfrentará en esta doble fecha a México y Canadá el 11 y 14 de octubre respectivamente en lo que será una nueva fecha FIFA de partidos amistosos.
