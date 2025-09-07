"Nadie tiene ganado el puesto": fuerte advertencia en la Selección Colombia

En zona mixta en Barranquilla previo al viaje de Colombia a Venezuela para el último juego de la Eliminatoria Sudamericana, el jugador Santiago Arias habló de lo que fue asegurar la clasificación al Mundial de 2026 y lo que se viene ante Venezuela.

Lea también: Colombia no le regalará el partido a Venezuela: "queremos seguir ganando"

El defensa aseguró que hubo mucha emoción después del resultado ante Bolivia, pero que por ahora como equipo ya pasaron la página y ahora sueñan con una victoria ante Venezuela el próximo martes.

"Orgullosos y contentos por esa clasificación al mundial, creo que aquí todos estamos o sabemos que las Eliminatorias Sudamericanas son muy complicadas, cada vez son más difíciles para conseguir puntos, pero creo que siempre tuvimos ese objetivo en nuestra cabeza. Obviamente lo primero era lograr la clasificación, lo hicimos bien, lo hicimos con altura. Como familia seguimos creciendo y ya la euforia pasó y pensamos en el objetivo de ir a Venezuela a hacer nuestro fútbol y sacar los tres puntos", explicó Arias.

De lo que significa estar en el grupo de jugadores que lograron su tercera participación en una Copa Mundo, Arias explicó que es muy importante para él y que esta última ha sido muy especial por la sensación que generó en su familia.

"Son tres clasificaciones a un mundial y la verdad es que las tres han sido diferentes. Las emociones son únicas, cada vez que he ido al mundial ha sido como la primera vez. Las dos últimas fueron una locura y la verdad es que esta no ha sido la excepción, ahora tengo una familia grande, tengo tres hijos que lo han disfrutado al máximo y por los cuales luché por esa clasificación. Es un orgullo inmenso para mí, volver a llevar a la selección a un mundial", explicó el jugador.

Le puede interesar: América y Cali no pasaron del empate en un clásico para el olvido

De lo que se viene para la cita mundialista, Santiago Arias fue muy realista asegurando que ahora inicia una carrera por estar en el mejor momento posible en mayo del otro año y llegar a la competencia final citado por el cuerpo técnico.

"Aquí nadie tiene ganado el puesto, todos tenemos que luchar por un puesto, tanto en nuestros clubes como cuando venimos a la selección, eso siempre lo hemos tenido claro. Hay que trabajar por un bien común que es la Selección y vamos a trabajar y los que estén bien en el momento para ese mundial dejar en alto el nombre de Colombia", finalizó el defensa.

