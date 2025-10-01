Nairo y Egan ya preparan lo que será 2026: novedad para el Tour de Francia

Además, 2026 podría marcar su despedida de la escuadra telefónica, que analiza darle un lugar en la nómina para su última gran temporada como líder.

La posible inclusión de Quintana responde a la necesidad de Movistar de contar con un hombre de experiencia capaz de guiar a un grupo en reconstrucción. Aunque los españoles cuentan con jóvenes talentos, la figura del colombiano representa jerarquía y garantía de regularidad en la montaña.

Si se confirma su presencia, el boyacense regresaría al escenario, donde en varias ocasiones estuvo muy cerca de vestir de amarillo en París, consolidando su imagen como uno de los mejores escaladores de la última década.

Por su parte, Egan Bernal vive una situación distinta, pero igualmente ilusionante. El zipaquireño, campeón del Tour de Francia 2019, tiene prácticamente asegurada su continuidad con el INEOS Grenadiers, escuadra que busca recuperar el protagonismo perdido en los últimos años. La ausencia del colombiano en la edición 2025 fue sentida, especialmente porque el equipo británico mostró un rendimiento discreto en la montaña y no logró pelear por el podio.

Con esa necesidad de reivindicación, Bernal se proyecta como uno de los revulsivos principales para la próxima campaña. El colombiano, que ha demostrado una notable recuperación física y competitiva tras los años difíciles posteriores a su accidente, podría volver al Tour con la misión de liderar la renovación de INEOS y devolverle al conjunto inglés el brillo que perdió frente a rivales como UAE Team Emirates y Jumbo-Visma.