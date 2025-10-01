Actualizado:
Nairo y Egan ya preparan lo que será 2026: novedad para el Tour de Francia
Los grandes del ciclismo colombiano ya trabajan en sus planes para la siguiente temporada.
El ciclismo colombiano podría vivir uno de sus regresos más emocionantes en 2026 si dos de sus máximas figuras regresan juntas a la Grande Boucle. Tanto Nairo Quintana como Egan Bernal aparecen en el radar de sus equipos para disputar el próximo Tour de Francia, lo que sería un acontecimiento histórico para los fanáticos del país que sueñan con ver nuevamente a sus ídolos luchando en la competencia más prestigiosa del calendario.
Por el lado del pedalista de Cómbita, su nombre vuelve a sonar con fuerza dentro del Movistar Team, escuadra con la que escribió algunos de sus mejores capítulos en Europa. Nairo no ha participado en las últimas ediciones del Tour y, tras superar momentos difíciles, entre ellos la polémica sanción que recibió en 2022.
Además, 2026 podría marcar su despedida de la escuadra telefónica, que analiza darle un lugar en la nómina para su última gran temporada como líder.
La posible inclusión de Quintana responde a la necesidad de Movistar de contar con un hombre de experiencia capaz de guiar a un grupo en reconstrucción. Aunque los españoles cuentan con jóvenes talentos, la figura del colombiano representa jerarquía y garantía de regularidad en la montaña.
Si se confirma su presencia, el boyacense regresaría al escenario, donde en varias ocasiones estuvo muy cerca de vestir de amarillo en París, consolidando su imagen como uno de los mejores escaladores de la última década.
Por su parte, Egan Bernal vive una situación distinta, pero igualmente ilusionante. El zipaquireño, campeón del Tour de Francia 2019, tiene prácticamente asegurada su continuidad con el INEOS Grenadiers, escuadra que busca recuperar el protagonismo perdido en los últimos años. La ausencia del colombiano en la edición 2025 fue sentida, especialmente porque el equipo británico mostró un rendimiento discreto en la montaña y no logró pelear por el podio.
Con esa necesidad de reivindicación, Bernal se proyecta como uno de los revulsivos principales para la próxima campaña. El colombiano, que ha demostrado una notable recuperación física y competitiva tras los años difíciles posteriores a su accidente, podría volver al Tour con la misión de liderar la renovación de INEOS y devolverle al conjunto inglés el brillo que perdió frente a rivales como UAE Team Emirates y Jumbo-Visma.
🇨🇴🚲 Nairo Quintana está de regresohttps://t.co/nJijEnMetu— Antena 2 Deportes (@Antena2RCN) October 1, 2025
La coincidencia de Quintana y Bernal en la línea de partida de Florencia, ciudad que albergará el inicio del Tour 2026, sería un verdadero regalo para la afición. No solo representaría el regreso de dos referentes del ciclismo nacional a la cita máxima del calendario, sino también la posibilidad de que Colombia recupere protagonismo en una carrera que en los últimos años ha estado dominada por nombres como Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard.
Aunque todavía falta la confirmación oficial por parte de sus equipos, todo apunta a que tanto Nairo como Egan tienen opciones reales de estar en la próxima edición. Los aficionados ya sueñan con verlos juntos en acción, escribiendo un nuevo capítulo en la rica historia del ciclismo colombiano en el Tour de Francia.
