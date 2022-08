Napoli anunció que no contratará más jugadores africanos

El Napoli no fichará a nuevos jugadores africanos si se comprometen a disputar la Copa de África de Naciones (CAN), competición generalmente organizada a lo largo de la temporada europea, según el presidente del club italiano Aurelio de Laurentiis.

"No me hablen más de (futbolistas) africanos. Los deseo todo el bien, pero o me firman una renuncia a participar en la Copa de África o si no (...) nunca los tengo a disposición", lanzó el dirigente napolitano durante una emisión difundida el martes por un portal económico, Wall Street Italia.

"Nosotros somos los idiotas que pagamos los salarios para enviarlos a jugar para otros", añadió el presidente del Nápoles.

Durante la última CAN, en enero y febrero, el Nápoles se vio privado de varios jugadores de su primer equipo, como su defensor senegalés Kalidou Koulibaly, que se fue recientemente al Chelsea, y su centrocampista camerunés Frank Zambo-Anguissa.

En Londres, donde hablaba con periodistas, Koulibaly dijo este miércoles que "nadie (le) pidió nunca no participar en la CAN" durante sus ocho temporadas en el Nápoles.

"Nadie puede impedirme jugar con mi selección", afirmó el defensa de 31 años.

"Todo el mundo piensa lo mismo que yo en el equipo nacional. Si alguien nos dice que no vayamos (con la selección), lucharíamos todos para poder ir", añadió.

Una de las estrellas actuales del club italiano, clasificado a la Liga de Campeones, es otro internacional africano, el delantero nigeriano Victor Osimhen, que no disputó la CAN debido a una lesión.

Los clubes tienen la obligación de dejar a sus internacionales unirse a sus selecciones en las ventanas internacionales regidas por la FIFA.