Néiser alerta a Colombia para el Mundial: hay duda con su lesión
Todavía no hay seguridad con que Néiser Villarreal esté en plena forma para el Mundial con la Selección Colombia.
Una nueva cita mundialista se acerca para la Selección Colombia, en esta ocasión sería la 'tricolor' sub 20 la que se terminaría robando el protagonismo, ya que tiene asegurada su participación en la Copa Mundial 2025 que se llevará a cabo a partir del 27 de septiembre.
El estratega, César Torres, ya piensa de lleno en la competencia mundialista y quiere hacer un gran papel que le permita dejar en alto del nombre del país. Ya viene trabajando con varios microciclos en los que ha rotado la plantilla de jugadores, pero hay un jugador que se ha convertido en una figura indispensable en la zona ofensiva, Néiser Villarreal, aunque sigue siendo incógnita su participación, al menos en los primeros duelos.
Néiser Villarreal preocupa a Colombia con su recuperación
Recientemente el atacante estuvo concentrado con la 'tricolor' y formó parte de los partidos de preparación de cara al Mundial, en donde el primero de ellos fue contra la Selección de Panamá, encuentro que se llevó a cabo en Estadio Pascual Guerrero, escenario deportivo que fue testigo de una situación preocupante con Néiser Villarreal, quien salió lesionado y entre lágrimas del terreno de juego.
El atacante sufrió un esguince de grado 2 en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda, la cual no parecía de mayor preocupación, pero con el tiempo el parte médico comenzó a ser más preocupante y se especuló que no podría llegar a estar en las primeras fechas de la competencia mundialista.
El estratega reveló que se está haciendo todo lo posible en el departamento médico para tenerlo en óptimas condiciones, pero el proceso tarda más de los esperado, por lo que no hay certeza de su participación, por lo menos, en las primeras jornadas.
"Según los tiempos y lo planificado por el departamento médico, va a estar para el primer partido, aunque no sé si como titular. En lo mental, Néiser está bien, está tranquilo, él es muy feliz en la Selección Colombia con sus compañeros".
Fixture de la Selección Colombia para el Mundial Sub 20 2025
Calendario de Partidos (Grupo E)
-
Lunes, 29 de septiembre de 2025
Colombia U20 vs Arabia Saudita U20
Hora: 7:00 PM (hora local) – Estadio Fiscal, Talca, Chile
-
Jueves, 2 de octubre de 2025
Colombia U20 vs Noruega U20
Hora: 4:00 PM (hora local) – Estadio Fiscal, Talca, Chile
-
Domingo, 5 de octubre de 2025
Nigeria U20 vs Colombia U20
Hora: 7:00 PM (hora local) – Talca, Chile
