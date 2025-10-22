¡Néiser en problemas! La FIFA podría imponerle una dura sanción

Del brillo mundialista al conflicto contractual

Villarreal fue uno de los jugadores más destacados del Mundial sub 20, donde anotó cinco goles y ayudó a Colombia a quedarse con el tercer puesto tras vencer 1-0 a Francia. Sin embargo, apenas regresó de la cita mundialista, el panorama cambió.

El atacante debía presentarse el lunes 20 de octubre a las prácticas con Millonarios, su club actual, pero no apareció. Mientras su compañero Carlos Sarabia sí se reincorporó al equipo, Villarreal sumó dos días consecutivos de ausencia hasta el 21 de octubre, lo que encendió las alarmas en el conjunto ‘Embajador’.

El jugador tiene contrato vigente hasta noviembre de 2025 y este nuevo acto de indisciplina podría tener consecuencias graves a nivel nacional e internacional.

Lo que dice el reglamento FIFA y la posible sanción

De acuerdo con el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA, no asistir a los entrenamientos cuando existe un contrato activo se considera “incumplimiento contractual grave”.

Según el Artículo 17 de dicho reglamento, Néiser podría enfrentarse a: