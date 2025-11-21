Néiser entre los mejores del mundo: destacada revista lo deja en Top 5

De Néiser Villarreal se ha hablado bastante en el último tiempo, pero por momentos, se expone más su actitud que su capacidad futbolística, esa que la ha demostrado en los torneos más importantes de la Selección Colombia juvenil abriéndose un paso, por qué no, al combinado absoluto de Néstor Lorenzo.

Vea también: Gerardo Bedoya se llevó Récord Guinness por tarjetas rojas: ¿orgullo?

En Millonarios no volvió a jugar después del polémico video en el que apareció con una camiseta de América de Cali. Dejó de ser protagonista en la competencia y las lesiones también le jugaron una mala pasada hasta el punto de pensar que no iba a ser tenido en cuenta para jugar el Mundial Sub-20.

Se recuperó y alcanzó a estar en el equipo dirigido por César Torres. No fue titular en el primero, pero en la segunda salida no soltó la delantera respondiendo a la confianza de manera inmediata con cinco goles marcados y el tercer puesto. Su nivel permitió que estuviera en el radar de grandes clubes y que se destacara no solo local sino internacionalmente.

REVISTA PREMIÓ A NÉISER VILLARREAL

Arrancará una nueva experiencia en el exterior jugando para Cruzeiro de Brasil que puede ser el puente para llegar a Europa en un futuro cercano. En medio de esa transición que tendrá en el balompié internacional, recibió una gran noticia por parte de World Soccer, una de las revistas internacionales más importantes del mundo.

Le puede interesar: Nuevo gol colombiano en Brasil: Primera titularidad, primer gol

Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores afirmó que, “World Soccer sacó en la edición de diciembre las seis estrellas, ‘Media docena de estrellas: seis estrellas del Sub-20 del Campeonato Mundial’, y las estrellas son Maher Carrizo de Argentina, Benjamín Cremaschi de Estados Unidos, Rion Ichihara de Japón, Othmane Maamma de Marruecos, Lisandro Olmeta de Francia y un tal Néiser Villarreal”.

El colombiano apareció en la quinta posición de acuerdo con la revista World Soccer, gracias a sus cinco goles anotados a lo largo del Mundial Sub-20. “El mismo que aquí critican, detestan, repudian”, continuó Carlos Antonio Vélez. La reseña del medio dice, “apodado ‘Ney’ debido a su larga adoración del favorito brasileño Neymar, el delantero de los cafeteros hizo todo un viaje en este torneo.

Sin goles e insatisfecho en los partidos de la fase de grupos se limpió con cinco goles, incluyendo un memorable hat-trick en la impresionante victoria por 3-2 contra los favoritos España en los cuartos de final impulsó a los colombianos a una merecida medalla de bronce. El máximo goleador del Sudamericano Sub-20 2025 con ocho goles juega actualmente en Millonarios, pero se unirá al equipo brasileño Cruzeiro en diciembre. El traslado a Brasil seguramente es solo un trampolín a un futuro de élite en Liga Premier o en la Liga de España”.

Lea también: Colombianas campeonas en Brasil: Landázuri selló el título con golazo

No estaba jugando en Millonarios, se ganó su lugar en el campo de juego con la Selección Colombia y se destacó como uno de los seis referentes del Mundial Sub-20, que seguramente dará mucho de qué hablar en próximos años. Carlos Antonio Vélez lo pidió para la de mayores. Néstor Lorenzo tendrá que ver este tipo de reconocimientos para tomar una decisión concisa.