Néiser pisó fuerte en Brasil: llegó tirando una indirecta a Millonarios

Después de la participación en el Mundial de la categoría Sub-20 con la Selección Colombia, Néiser Villarreal regresó al país como el héroe de los cinco goles y del triplete frente a España. Sin embargo, lejos de dar con una conducta ejemplar, el delantero no se presentó a los entrenamientos de Millonarios, equipo con el que todavía tenía contrato vigente.

Ya se sabía que había un precontrato con Cruzeiro, equipo que depositó la confianza completa en Néiser Villarreal. Pese a hacerlo con antelación, hubo preocupación con la situación actual del artillero, dado que la actitud no demostraba nada bueno. Tal vez entienden que tiene cómo crecer y recomponer esas polémicas que lo han perseguido.

Este miércoles 26 de noviembre, Néiser Villarreal viajó a Belo Horizonte para firmar su respectivo contrato con Cruzeiro y convertirse oficialmente en jugador del conjunto brasileño. El delantero tendrá que reafirmarse en el Brasileirao y responder a la confianza que le han brindado.

Sin duda alguna, los periodistas lo abordaron, y, aunque ya olvidó a Millonarios por completo, le tiró una indirecta al club que lo formó, aludiendo que, en esta ocasión, sí hará las cosas bien.

EL MENSAJE QUE IMPACTA A MILLONARIOS

Néiser no se presentó a los entrenamientos y sacó de su cabeza a Millonarios. Pensando en firmar con el Cruzeiro, el delantero ya estaba más en Brasil que en Colombia. Poco le importó las llamadas de la institución colombiana y en su llegada a Brasil, respondió con una indirecta cuando le preguntaron por lo que quería lograr.

La pregunta no solo buscaba sus objetivos personales y grupales, sino que, la inquietud era por las polémicas con su actitud en Millonarios. Envió un mensaje a la afición en conversación con el medio Central da Toca, “estoy muy contento con Cruzeiro. Quiero agradecerles por el fichaje. Ahora me concentraré en Cruzeiro y haré las cosas lo mejor posible. No se preocupen, porque haré las cosas muy bien”.

Con esta oportunidad hará un borrón y cuenta nueva con la necesidad de dejar atrás todas las polémicas que hubo en Millonarios e iniciar un camino que lo puede llevar a grandes clubes. Ya hay interés de Barcelona y otros elencos europeos. Afirmó que, “estoy contento de que un club como este haya puesto los ojos en mí, ahora a disfrutar”.

Por último, sentenció que va con todo y que llega pisando fuerte en su primera experiencia internacional con un grande de Brasil, “me llena mucho de confianza eso, estoy muy contento con Cruzeiro y con la hinchada. Estoy feliz de que Cruzeiro me haya fichado, ahora nos toca hacer historia”.