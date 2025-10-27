Actualizado:
Néiser se rindió a otro rival directo de Millonarios en el FPC: "Volviste"
Néiser ya había vivido un episodio cuestionable tras lucir la camiseta del América de Cali en redes sociales.
Néiser Villarreal se consolidó como la gran estrella de la Selección Colombia en el Mundial Sub-20. El delantero tumaqueño brilló en gran manera y logró ser uno de los goleadores de la cita orbital, logrando llamar la atención de varios equipos de peso en Sudamérica y Europa.
Sus goles no solo le dieron puntos vitales a Colombia, sino que también lo pusieron en la órbita de varios clubes internacionales que siguen de cerca su evolución. Pese a ello, desde Millonarios la situación con su actualidad no ha sido la mejor. El atacante regresó y aparte de no sumar minutos, sumó una nueva polémica.
En las últimas horas, se dio a conocer una publicación en redes sociales del centro delantero. Por ello, tras el mensaje sobre una de las máximas figuras de un rival directo del cuadro embajador, los hinchas desataron su molestia nuevamente.
Después de lo sucedido hace unas semanas, cuando el delantero lució una camiseta del América de Cali en Instagram mientras hacía una transmisión en vivo, un nuevo suceso no pasó desapercibido. Esta vez ocurrió por una historia en su cuenta de la misma red social.
Tras la finalización del partido entre Atlético Nacional y Medellín por la fecha 17, el delantero decidió repostear una de las publicaciones de Nacional sobre Marino Hinestroza. Con una foto del delantero verdolaga, el atacante añadió un comentario: "Volviste animal".
Aunque el mensaje fue para el extremo paisa con quien mantiene una relación muy cordial, para los hinchas del onceno azul no pasó inadvertido y generó bastante molestia. Los aficionados capitalinos volvieron a reclamar los guiños del atacante a los rivales directos del equipo y aún más cuando decidió no renovar con el equipo y en medio de situaciones cuestionables sobre su disciplina y compromiso.
Mañana dirá César Torres que habló con Neiser Villarreal y que lo malinterpretaron por hace estas publicaciones, aún como jugador y pagado por @MillosFCoficial(?)— MigueRuiZ (@MigueRuiZ) October 27, 2025
Recordemos que el mismo DT de @FCFSeleccionCol lo justificó y victimizó cuando se puso camiseta del @AmericadeCali… pic.twitter.com/3XAmsL0tQP
Por ello, la dirigencia de Millonarios ha aplicado diferentes sanciones al jugador, pero los hechos siguen molestando a los hinchas. Todo apunta a que Néiser se irá al Cruzeiro para 2026, pero todo lo ocurrido en la casa azul no lo deja bien parado para un posible regreso.
Con su nombre ya instalado en la agenda de clubes extranjeros, todo indica que Néiser Villarreal está próximo a despedirse del fútbol colombiano. En las próximas semanas se definiría su futuro, y todo apunta a que su destino estará en Brasil, con clubes de Europa a la espera de lo que puede pasar.
