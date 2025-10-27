En las últimas horas, se dio a conocer una publicación en redes sociales del centro delantero. Por ello, tras el mensaje sobre una de las máximas figuras de un rival directo del cuadro embajador, los hinchas desataron su molestia nuevamente.

Después de lo sucedido hace unas semanas, cuando el delantero lució una camiseta del América de Cali en Instagram mientras hacía una transmisión en vivo, un nuevo suceso no pasó desapercibido. Esta vez ocurrió por una historia en su cuenta de la misma red social.

Tras la finalización del partido entre Atlético Nacional y Medellín por la fecha 17, el delantero decidió repostear una de las publicaciones de Nacional sobre Marino Hinestroza. Con una foto del delantero verdolaga, el atacante añadió un comentario: "Volviste animal".

Aunque el mensaje fue para el extremo paisa con quien mantiene una relación muy cordial, para los hinchas del onceno azul no pasó inadvertido y generó bastante molestia. Los aficionados capitalinos volvieron a reclamar los guiños del atacante a los rivales directos del equipo y aún más cuando decidió no renovar con el equipo y en medio de situaciones cuestionables sobre su disciplina y compromiso.