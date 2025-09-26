Néiser Villarreal y su obligación con Colombia para el Mundial Sub 20

Torres, conocido por su metodología moderna y por potenciar el talento joven, ha logrado consolidar un grupo competitivo y ambicioso. En sus declaraciones recientes, el técnico ha recalcado que la disciplina y el rendimiento colectivo serán factores clave para cumplir las expectativas en territorio austral.

En este contexto, tres nombres se destacan dentro del plantel: Jordan Barrera, Emilio Aristizábal y Néiser Villarreal. El primero, volante creativo de gran visión de juego, es el encargado de manejar los tiempos en el mediocampo; el segundo, un delantero con liderazgo y buen juego aéreo, aporta solidez en el frente.

Por su parte, el juvenil de Millonarios, ha sido catalogado por medios internacionales como uno de los cinco jugadores a seguir en este Mundial, un reconocimiento que aumenta las miradas sobre su rendimiento en Chile.

Villarreal sabe que esta cita planetaria es mucho más que un torneo. Tras los recientes inconvenientes disciplinarios en el conjunto embajador, el atacante ve en esta competencia una oportunidad dorada para redimirse y demostrar que tiene el talento y la madurez necesaria para dar el salto al fútbol europeo.

Su potencia física, capacidad de desequilibrio y olfato goleador lo convierten en una de las armas más letales del combinado nacional, que necesita de su inspiración para soñar con las instancias definitivas.