Néiser Villarreal perjudicó a Millonarios: esto recibiría por su fichaje
Cruzeiro confirmó un nuevo acuerdo para el fichaje de Néiser Villarreal, pero Millonarios saldría perjudicado.
Millonarios vuelve a ser protagonista en el Fútbol Profesional Colombiano, no solo por el mal momento deportivo por el que se encuentra pasando y que le costó el puesto a David González, sino porque también sus jugadores se siguen moviendo en el mercado de fichajes y habría una nueva baja sensible en la zona ofensiva.
El cuadro 'embajador' inició el segundo semestre de la temporada 2025 con varias complicaciones en su plantilla de jugadores, habiéndose confirmado la salida de Álvaro Montero, Radamel Falcao, Daniel Cataño, entro otros. A estas figuras se sumaría Néiser Villarreal, quien ya tiene un precontrato con Cruzeiro, pero no le dejaría ninguna ganancia a Millonarios.
Néiser Villarreal saldría de Millonarios como agente libre
La llegada de Hernán Torres a Millonarios ha estado acompañada de varios inconvenientes, algunas lesiones, solamente una victoria en cinco partidos disputados y también la salida de otra de sus jóvenes figuras, Néiser Villarreal.
El delantero de 19 años que milita actualmente en Millonarios vuelve a dar de qué hablar en el mundo del fútbol, ya que estuvo concentrado con la 'tricolor' y formó parte de los partidos de preparación de cara al Mundial, en donde el primero de ellos fue contra la Selección de Panamá, encuentro que se llevó a cabo en Estadio Pascual Guerrero, escenario deportivo que fue testigo de una situación preocupante con Villarreal, quien salió lesionado y entre lágrimas del terreno de juego.
El atacante sufrió un esguince de grado 2 en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda, por lo que se perdería el resto de la temporada 2025. Sin embargo, el goleador cautivó con su historial a Cruzeiro, el cual confirmó que ya habría un preacuerdo con Néiser para que se vincule al equipo en diciembre del presente año, justo cuando llegue a su fin el contrato que tiene con Millonarios, lo que dejaría a la escuadra bogotana sin ganancia económica por el fichaje ya que saldría como agente libre.
¿Cómo le fue a Néiser Villarreal con Millonarios?
El goleador de la Selección Colombia Sub 20 debutó como futbolista profesional en el semestre de clausura de la temporada 2023 gracias a Alberto Gamero. Desde entonces, tuvo la oportunidad de jugar 26 partidos, estando presente en más de 1.000 minutos dentro del terreno de juego en donde se reportó con tres asistencias.
