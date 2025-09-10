Néiser Villarreal perjudicó a Millonarios: esto recibiría por su fichaje

Millonarios vuelve a ser protagonista en el Fútbol Profesional Colombiano, no solo por el mal momento deportivo por el que se encuentra pasando y que le costó el puesto a David González, sino porque también sus jugadores se siguen moviendo en el mercado de fichajes y habría una nueva baja sensible en la zona ofensiva.

El cuadro 'embajador' inició el segundo semestre de la temporada 2025 con varias complicaciones en su plantilla de jugadores, habiéndose confirmado la salida de Álvaro Montero, Radamel Falcao, Daniel Cataño, entro otros. A estas figuras se sumaría Néiser Villarreal, quien ya tiene un precontrato con Cruzeiro, pero no le dejaría ninguna ganancia a Millonarios.

Le puede interesar: Jugador de Millonarios sueña con el mundial

Néiser Villarreal saldría de Millonarios como agente libre

La llegada de Hernán Torres a Millonarios ha estado acompañada de varios inconvenientes, algunas lesiones, solamente una victoria en cinco partidos disputados y también la salida de otra de sus jóvenes figuras, Néiser Villarreal.

El delantero de 19 años que milita actualmente en Millonarios vuelve a dar de qué hablar en el mundo del fútbol, ya que estuvo concentrado con la 'tricolor' y formó parte de los partidos de preparación de cara al Mundial, en donde el primero de ellos fue contra la Selección de Panamá, encuentro que se llevó a cabo en Estadio Pascual Guerrero, escenario deportivo que fue testigo de una situación preocupante con Villarreal, quien salió lesionado y entre lágrimas del terreno de juego.