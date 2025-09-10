Actualizado:
Mié, 10/09/2025 - 08:27
Neiser Villarreal se olvida de Millonarios y tendría nuevo equipo: firmaría por cinco años
El delantero juvenil tendría su primera experiencia en el fútbol internacional.
Después de las polémicas con el Live en donde apareció con una camisa de América de Cali y de las lesiones, Neiser Villarreal regresó a una convocatoria con la Selección Colombia Sub-20 pensando en el Mundial de la categoría. En Millonarios lo ‘borraron’ tras estos hechos y todo parece indicar que su futuro estará lejos del club bogotano.
Millonarios alcanzó a rechazar incontables ofertas de clubes internacionales que pretendían contratar a Neiser Villarreal. Atlético de Madrid, Vasco Da Gama y Real Salt Lake de la MLS fueron los primeros equipos en enviar propuestas, y cada una de ellas fue rechazada.
Al delantero tumaqueño le quedan tres meses de contrato con Millonarios y ya tendría su futuro definido. No hay intenciones por parte del cuadro albiazul en renovar su vínculo y en escena aparece un equipo internacional que dará el golpe fichando a Neiser aprovechando que será agente libre para ese entonces.
CRUZEIRO TIENE PRECONTRATO CON NEISER VILLARREAL
Infortunadamente, Neiser Villarreal no está jugando en este semestre pese a tener contrato con Millonarios. Espera descrestar en el Mundial Sub-20 para llegar con regularidad al Cruzeiro de Brasil que ya firmó un precontrato con el jugador. De acuerdo con Felipe Sierra, el equipo de Belo Horizonte confirmó este primer paso para quedarse con el goleador de la Selección Colombia.
En ese sentido, el delantero deberá esperar a que acabe su contrato en diciembre de 2025 y será nuevo jugador oficialmente del Cruzeiro que sumará a otro futbolista colombiano en sus filas. Inicialmente, el juvenil llegará a la institución brasileña con un contrato de cinco años en donde espera continuar su futuro en una liga que puede ser un trampolín para llegar a Europa.
Vale la pena acotar que Millonarios ya había rechazado ofertas de Vasco Da Gama o Atlético de Madrid que hubiese cambiado completamente el presente del jugador oriundo de Tumaco, Nariño. Sin embargo, continuó en el elenco bogotano y perdió cabida poco a poco por polémicas que lo relegaron.
Neiser Villarreal llegará como agente libre al Cruzeiro, después de terminar contrato con Millonarios en diciembre de 2025. El equipo de Belo Horizonte deberá esperar algunos meses para finiquitar los detalles para cerrar el vínculo. Por ahora, tienen un precontrato que acerca a Neiser al club. La idea es poder cerrarlo por cinco años.
🚨 #Cruzeiro anuncia oficialmente que tiene un precontrato con Neyser Villarreal (20) para que el 1 de diciembre se convierta en su nuevo jugador como agente libre tras su finalización de vínculo en #Millonarios. Firmará por 5 años 🔵⚪️— Pipe Sierra (@PSierraR) September 10, 2025
👀 Se va del ‘embajador’ que se demoró en… pic.twitter.com/ck0YfPqlMJ
EL MUNDIAL SERÁ CLAVE PARA DEFINIR SU FUTURO
Sin duda alguna, aprovechando un evento de tanta importancia como un Mundial Sub-20, Neiser Villarreal espera revalidar lo hecho en el Sudamericano de la categoría en donde fue el goleador del certamen. Su convocatoria y presencia serán claves para pensar en ganarse la titularidad en el Cruzeiro.
Además de la necesidad de deslumbrar al Cruzeiro que lo fichará por los próximos cinco años, firmar una buena Copa del Mundo también le permitirá estar en el radar de clubes más grandes y con la posibilidad de llegar en algún momento a Europa.
Uno de los grandes sueños de cualquier futbolista es poder jugar en las ligas más competitivas de Europa. Seguramente, Neiser tendrá esa oportunidad, y, de hecho, ya tuvo la oportunidad con el interés del Atlético de Madrid, que finalmente Millonarios no aceptó cuando parecía que todo estaba listo para que se diera su fichaje.
