¿Néiser Villarreal volverá a jugar en Millonarios tras el Mundial Sub 20?

Néiser Villarreal se destacó como una de las figuras de la Selección Colombia Sub 20 en a Copa del Mundo. El delantero, que terminó como uno de los goleadores del torneo orbital, regresó a Millonarios a la espera de lo que será su trasferencia a Cruzeiro en el mes de diciembre.

Una de las novedades sobre la vuelta del goleador generó molestia en la casa azul. Según lo revelado, el técnico Hernán Torres esperaba al delantero en compañía de su compañero Carlos Sarabia. Sin embargo, el entrenador embajador se llevó una sorpresa al ver que el atacante no se presentó a los entrenamientos.

Una vez que la información llegó a la directiva del cuadro embajador, la molestia no pasó desapercibida. Inmediatamente, Hernán Torres tomó la decisión de dejar al atacante fuera de la convocatoria para el partido por la fecha 16 de la Liga Betplay contra Atlético Bucaramanga.