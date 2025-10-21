Actualizado:
Mar, 21/10/2025 - 07:37
¿Néiser Villarreal volverá a jugar en Millonarios tras el Mundial Sub 20?
Néiser Villarreal tiene contrato vigente con Millonarios hasta el mes de diciembre.
Néiser Villarreal se destacó como una de las figuras de la Selección Colombia Sub 20 en a Copa del Mundo. El delantero, que terminó como uno de los goleadores del torneo orbital, regresó a Millonarios a la espera de lo que será su trasferencia a Cruzeiro en el mes de diciembre.
Una de las novedades sobre la vuelta del goleador generó molestia en la casa azul. Según lo revelado, el técnico Hernán Torres esperaba al delantero en compañía de su compañero Carlos Sarabia. Sin embargo, el entrenador embajador se llevó una sorpresa al ver que el atacante no se presentó a los entrenamientos.
Una vez que la información llegó a la directiva del cuadro embajador, la molestia no pasó desapercibida. Inmediatamente, Hernán Torres tomó la decisión de dejar al atacante fuera de la convocatoria para el partido por la fecha 16 de la Liga Betplay contra Atlético Bucaramanga.
Tras la disputa del Mundial Sub 20, todo apunta a que Néiser no volverá a vestirse con la camiseta de Millonarios. El atacante, que ya tiene un precontrato con Cruzeiro y que se perfila como uno de los jugadores que dará el salto a Europa, no sería tenido en cuenta para lo que resta del torneo.
Para Hernán Torres, la situación de indisciplina del futbolista no ha sido sencilla. Además de ello, el equipo afronta un momento clave para saber si mantendrá sus chances de clasificar a Cuadrangulares de la Liga Betplay y cualquier derrota significará la eliminación.
Los azules no tienen margen de error y con cinco partidos pendientes y 17 puntos, una derrota los deja por fuera de la pelea por un cupo en los ocho clasificados. Ante la situación, la idea es que el equipo esté plenamente concentrado y desde el entorno del club se habla de que el entrenador no ve esa cualidad en el delantero de la Sub 20.
¡Mañana vamos todos unidos a El Campín! 🔥⚽️Ⓜ️— Millonarios FC (@MillosFCoficial) October 20, 2025
▶️ Estos son los convocados para enfrentar al Atlético Bucaramanga en casa.#HerenciaEmbajadora ✨️ pic.twitter.com/d4CSNkpxXq
