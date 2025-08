Nelson Deossa deja en el aire su fichaje al Betis: "el club puede negar la oferta"

La ausencia de los partidos de Nelson en Monterrey

El jugador que ya ha sido convocado a la Selección Colombia de mayores y que espera trabajar para ganarse un cupo en el equipo que seguramente disputará el Mundial 2026, fue claro con los rumores de su ausencia en los partidos de Monterrey, asegurando que no se debe por las negociaciones con Betis sino por una lesión que lo ha tenido al margen.

“Lastimosamente tuve una lesión de esguince, desde la primera fecha quería jugar, un jugador sabe que una lesión de este tipo debe cuidarse bien, por eso no he podido estar presente en los partidos, el dolor no me ha dejado estar”, afirmó el mediocampista.