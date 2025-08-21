Néstor Craviotto prepara su regreso al FPC: histórico negocia su llegada

El segundo semestre del Fútbol Profesional Colombiano comenzó lleno de sorpresas, cambios drásticos en las plantillas de jugadores por el mercado de fichajes y también en los respectivos cuerpos técnicos, en donde al principio de la temporada se llevaron a cabo modificaciones, pero con el pasar de los partidos y los respectivos resultados se van dando también cambios importantes que terminan involucrando la continuidad de estos mismos.

Equipos de la Liga BetPlay y el Torneo BetPlay han tomado drásticas decisiones con respecto a la continuidad de los directores técnicos, tal como ha hecho Unión Magdalena con Alexis García y Gerardo Bedoya, en Patriotas se hizo lo mismo con Jonatan Risueño, otro que se suma a esta lista reciente de equipos que dieron de baja a su estratega fue Millonarios con David González y, finalmente, Real Cartagena, aunque ya todo parece indicar que el cuadro cartagenero tendría a Néstor Craviotto asegurado como nuevo dt.

Néstor Craviotto a mínimos detalles de convertirse en técnico de Real Cartagena

Real Cartagena recientemente dio a conocer que el estratega, Martín Cardetti, con amplio recorrido en el Fútbol Profesional Colombiano, no continuaría al mando del equipo por lo que resta de la temporada. El estratega argentino no cumplió con las directivas del club cartagenero en cuanto a lo deportivo y ello le terminó costando la salida del equipo que sí o sí quiere ascender en la siguiente edición a la primera división.

Frente a esta situación comenzaron a armar rápidamente una carpeta de posibles nombres que llegaran a ocupar el banquillo del equipo, por un momento sonaron los nombres de Jorge Luis Pinto y Hernán Torres, pero tras una serie de complicaciones con ambos se terminarían inclinando por otro extranjero, Néstor Craviotto.