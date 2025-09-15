Actualizado:
Néstor Lorenzo alerta con Jhon Durán: sorpresivo parte médico
Jhon Durán es noticia en Turquía y hay un nuevo dictamen médico que le interesaría a Néstor Lorenzo.
La Selección Colombia concretó su clasificación a la Copa Mundial 2026 tras un cierre de lujo en las eliminatorias sudamericanas en donde se lograron quedar con el tercer lugar en la tabla de posiciones.
Las últimas dos fechas para el equipo comandado por Néstor Lorenzo estuvieron marcadas por una lluvia de goles ante Venezuela y Bolivia, pero en donde pudo haber brillado una de las jóvenes promesas en la zona ofensiva como lo es Jhon Durán. El atacante de 23 años se habría quedado sin la convocatoria tras una lesión que sufrió con Fenerbahce en la Champions League, pero según información desde Turquía, Durán ya podría dejar de lado las muletas y regresar a entrenamientos.
Jhon Durán podría volver a entrar en el radar de Lorenzo de cara al Mundial
Durán sufrió una molestia física en el duelo de vuelta contra Benfica por la ronda clasificatoria a la Champions League. Este compromiso se llevó a cabo el 27 de agosto, fecha en la que no solo el cuadro turco se quedó con las manos vacías al caer por la mínima diferencia, sino también con una baja bastante sensible en la zona ofensiva.
El delantero con paso por la Selección Colombia viajó hasta Barcelona para someterse a estudios médicos y acelerar su recuperación. Allí se descartó una intervención quirúrgica y que poco a poco iría dejando lasa muletas que le servían como apoyo.
Además, desde Turquía también se aseguró que alrededor de dos semanas podría regresar a las canchas, pero por el momento en el departamento médico de Fenerbahce también lo tendrían en observación para regresar a la sesión de entrenamientos de forma gradual.
🟡🔵Fenerbahçe'de iki gün önce ayak bileğinden enjeksiyon tedavisi gören Jhon Duran, bugün kulüp doktorları tarafından kontrol edilecek. Çalışmalara ne zaman başlayabileceği planlanacak. pic.twitter.com/IBHBOYxBpF— Gürkan Ak (@GurkanAk) September 15, 2025
Sakatlığı sonrası koltuk değnekleriyle görüntülenen Jhon Duran, Trabzonspor maçında artık değneksizdi. 2 hafta içinde sahalarda olması bekleniyor. https://t.co/7mSHIdAKJp pic.twitter.com/Ada8YcysMu— Sercan Hamzaoğlu (@sercanhamzaolu) September 15, 2025
Próximo partido de Lorenzo con la Selección Colombia rumbo al Mundial
Tras la clasificación al Mundial, la Selección Colombia tendrá una serie de partidos amistosos que le servirán como preparación y a Néstor Lorenzo para ir conformando el equipo ideal para la cita mundialista, en donde podría llegar a estar Jhon Durán.
El siguiente reto de la 'tricolor' será ante una de las selecciones más fuertes de Concacaf, México, a la cual se medirá el 11 de octubre en el AT&T Stadium de Texas.
