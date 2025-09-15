Néstor Lorenzo alerta con Jhon Durán: sorpresivo parte médico

La Selección Colombia concretó su clasificación a la Copa Mundial 2026 tras un cierre de lujo en las eliminatorias sudamericanas en donde se lograron quedar con el tercer lugar en la tabla de posiciones.

Las últimas dos fechas para el equipo comandado por Néstor Lorenzo estuvieron marcadas por una lluvia de goles ante Venezuela y Bolivia, pero en donde pudo haber brillado una de las jóvenes promesas en la zona ofensiva como lo es Jhon Durán. El atacante de 23 años se habría quedado sin la convocatoria tras una lesión que sufrió con Fenerbahce en la Champions League, pero según información desde Turquía, Durán ya podría dejar de lado las muletas y regresar a entrenamientos.

Jhon Durán podría volver a entrar en el radar de Lorenzo de cara al Mundial

Durán sufrió una molestia física en el duelo de vuelta contra Benfica por la ronda clasificatoria a la Champions League. Este compromiso se llevó a cabo el 27 de agosto, fecha en la que no solo el cuadro turco se quedó con las manos vacías al caer por la mínima diferencia, sino también con una baja bastante sensible en la zona ofensiva.

El delantero con paso por la Selección Colombia viajó hasta Barcelona para someterse a estudios médicos y acelerar su recuperación. Allí se descartó una intervención quirúrgica y que poco a poco iría dejando lasa muletas que le servían como apoyo.