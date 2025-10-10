Néstor Lorenzo dejó contundente mensaje al hablar de indisciplina en la Selección

La Selección Colombia enfrentará este sábado 11 de octubre a México en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, en el primero de los dos partidos amistosos que jugará de la fecha FIFA.

Este viernes 10 de octubre, Néstor Lorenzo, entrenador del equipo nacional, habló en rueda de prensa en donde destacó la comunicación y confianza que hay en el grupo de jugadores.

"Todos dependemos de todos y si no hay confianza y una buena predisposición y calidad humana. Es esencial, uno no puede depender de alguien a quien no le tiene confianza", dijo.