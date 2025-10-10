Actualizado:
Vie, 10/10/2025 - 13:49
Néstor Lorenzo dejó contundente mensaje al hablar de indisciplina en la Selección
El entrenador de la Selección Colombia se refirió al comportamiento de los jugadores en el equipo nacional.
La Selección Colombia enfrentará este sábado 11 de octubre a México en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, en el primero de los dos partidos amistosos que jugará de la fecha FIFA.
Este viernes 10 de octubre, Néstor Lorenzo, entrenador del equipo nacional, habló en rueda de prensa en donde destacó la comunicación y confianza que hay en el grupo de jugadores.
"Todos dependemos de todos y si no hay confianza y una buena predisposición y calidad humana. Es esencial, uno no puede depender de alguien a quien no le tiene confianza", dijo.
No hay indisciplina en la Selección Colombia
Lorenzo fue contundente en asegurar que al interior de la Selección Colombia nunca se ha registrado un acto de indisciplina, a pesar de lo que se ha informado.
"El trabajo en equipo es eso que cada uno aporta lo suyo y confíe en el compañero que el ayuda a complementar sus cosas. Eso se ha demostrado, desde el primer día armamos un grupo muy fuerte, nunca hubo un problema de indisciplina, de desobediencia o de rebeldía. SE ha querido inventar, pero no pudieron", explicó.
Lo dicho por Néstor Lorenzo serviría de respuesta para las múltiples versiones que se han dado a conocer sobre la supuesta indisciplina protagonizada por Jhon Jader Durán en la Selección Colombia.
Sobre Durán se informó que habría hasta agredido al entrenador Lorenzo en el empate con Ecuador en condición de local en Barranquilla y ese habría sido el motivo de su salida de la convocatoria y no presencia en el partido con Argentina.
Fuente
Antena 2