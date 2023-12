Néstor Lorenzo es claro con su objetivo en la Selección Colombia: "queremos ganar algo"

La Selección Colombia está lista para disputar su último partido del año cuando enfrente este sábado 16 de diciembre a México en el United Airlines Field at the Memorial Coliseum de Los Ángeles.

Después de derrotar al equipo sub 23 de Venezuela, el director técnico Néstor Lorenzo manifestó su agradecimiento con el grupo de jugadores convocados, teniendo en cuenta que la no ser fecha FIFA no estaban en la obligación de aceptar el llamado y estar concentrados.

Lorenzo reiteró que estos compromisos amistosos se realizan con el objetivo se encontrar alternativas para el equipo principal, el cual disputa las Eliminatorias.

“Agradecerle a los jugadores la disposición. Son partidos donde resignan parte de sus días de descanso, también a los que quisieron venir y no pudieron. Estos partidos se hacen para ampliar el espectro de jugadores disponibles y tener un conocimiento más cercano sobre ellos, convivir con ellos, verlos entrenar y jugar. Hemos visto actuaciones de buen nivel y dan a futuro un gran abanico de jugadores que tenemos en este proceso”, afirmó.