“Yo pregunté: ¿va a patear el tablero, se viene la renovación? Me dijeron, no. Hacer equipo es lo primordial. Entonces pregunté: ¿con la base? James, Cuadrado, Ospina, etc. me dijeron que sí. Para hacer equipo hay que empezar con los que están: recuperar la confianza del grupo, tener una idea del juego e ir sumando la renovación que se va a hacer paulatinamente”, dijo Heredia, según le confesó una fuente cercana al cuerpo técnico de Néstor Lorenzo.

“O sea, en septiembre no esperen lo que pasó con Héctor Cárdenas (en el partido de junio pasado ante Arabia Saudita en España). Pregunté: ¿la idea de juego será muy distinta a la idea de Reinaldo Rueda? Me respondieron esto, va a haber idea de juego. No digo más...”

Sebastián Heredia también indagó por una posible convocatoria de James Rodríguez para los encuentros ante Guatemala y México en el mes de septiembre. Sin embargo, no hubo respuesta sobre si será llamado o no un jugador que no actúa oficialmente desde abril pasado.