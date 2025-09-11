Actualizado:
Jue, 11/09/2025 - 09:21
Néstor Lorenzo alerta a Colombia: Jesurún confirmó hasta cuando va
Néstor Lorenzo no ha renovado con la Selección Colombia y Ramón Jesurún confirmó su futuro.
La Selección Colombia celebra una nueva clasificación a un certamen mundialista tras haber destacado en las eliminatorias sudamericanas. La 'tricolor' vivió un paso irregular, pero se logró reponer en las últimas jornadas de la competencia para quedarse en la tercera casilla con un cupo directo al Mundial.
Bajo el mando de Néstor Lorenzo se logró llegar a un nuevo Mundial tras el fatídico momento que se vivió en las eliminatorias rumbo la copa 2022. El estratega argentino ha tenido un rendimiento bastante bueno con la 'tricolor' desde que tomó el mando en 2023, habiéndola llevado hasta la final de la Copa América 2024 y al Mundial, por lo que se espera que continúe a cargo por un buen tiempo, aunque el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, confirmó que no ha renovado.
Le puede interesar: Bayern Múnich se fijó en otra figura de Colombia tras la eliminatoria
Néstor Lorenzo no ha renovado con la Selección Colombia después del Mundial
El proyecto de la Selección Colombia desde que Néstor Lorenzo tomó el cargo ha sido bastante fructífero, conformando una plantilla de jugadores sólida que mezcla experiencia, juventud, jugadores de nivel nacional e internacional que le han permitido obtener gran variedad de resultados positivos que le permiten volver a estar dentro de las mejores del continente y recibir reconocimiento de la FIFA.
El argentino se ha sabido ganar el corazón y respeto de los hinchas, jugadores, compañeros del cuerpo técnico y, por supuesto, de las directivas de la federación encabezadas por Ramón Jesurún. Fue justamente el presidente quien ha demostrado su absoluto apoyo hacia él, por lo que quiere continuar trabajando por mucho tiempo. Ya está asegurada su presencia en el banquillo durante el Mundial, pero después de ello no se ha hablado de ninguna renovación.
"La verdad no, ojalá lo renovara. Él tiene contrato hasta el Mundial de fútbol y si él quiere que estudiemos su renovación estoy listo. Nuestro Comité Ejecutivo lo avalaría, pero digamos que tanto ellos como la empresa, porque somos uno, se aprovecha cuando se terminen los ciclos y este es uno que se terminará cuando culmine el próximo Mundial". Comento en 'Caracol Ahora'.
En otras noticias: ¿James o Lucho? El mejor jugador de Colombia en la Eliminatoria
Lea también: Selección de CONMEBOL habría ‘vetado’ a Ricardo Gareca: "No hay manera"
Próximo partido de la Selección Colombia rumbo al Mundial
El siguiente reto del estratega argentina será en suelo estadounidense enfrentando a una de las selecciones más fuertes de Concacaf y con amplia experiencia en Mundiales, México. El equipo comandado por Javier Aguirre se medirá ante Colombia el 11 de octubre en AT&T Stadium en Texas.
Fuente
Antena 2