Néstor Lorenzo alerta a Colombia: Jesurún confirmó hasta cuando va

La Selección Colombia celebra una nueva clasificación a un certamen mundialista tras haber destacado en las eliminatorias sudamericanas. La 'tricolor' vivió un paso irregular, pero se logró reponer en las últimas jornadas de la competencia para quedarse en la tercera casilla con un cupo directo al Mundial.

Bajo el mando de Néstor Lorenzo se logró llegar a un nuevo Mundial tras el fatídico momento que se vivió en las eliminatorias rumbo la copa 2022. El estratega argentino ha tenido un rendimiento bastante bueno con la 'tricolor' desde que tomó el mando en 2023, habiéndola llevado hasta la final de la Copa América 2024 y al Mundial, por lo que se espera que continúe a cargo por un buen tiempo, aunque el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, confirmó que no ha renovado.

Néstor Lorenzo no ha renovado con la Selección Colombia después del Mundial

El proyecto de la Selección Colombia desde que Néstor Lorenzo tomó el cargo ha sido bastante fructífero, conformando una plantilla de jugadores sólida que mezcla experiencia, juventud, jugadores de nivel nacional e internacional que le han permitido obtener gran variedad de resultados positivos que le permiten volver a estar dentro de las mejores del continente y recibir reconocimiento de la FIFA.

El argentino se ha sabido ganar el corazón y respeto de los hinchas, jugadores, compañeros del cuerpo técnico y, por supuesto, de las directivas de la federación encabezadas por Ramón Jesurún. Fue justamente el presidente quien ha demostrado su absoluto apoyo hacia él, por lo que quiere continuar trabajando por mucho tiempo. Ya está asegurada su presencia en el banquillo durante el Mundial, pero después de ello no se ha hablado de ninguna renovación.