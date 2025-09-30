Actualizado:
Mar, 30/09/2025 - 21:52
Néstor Lorenzo tendría 'fichado' nuevo arquero para la Selección Colombia
El técnico tricolor busca alternativas para reforzar la nómina de cara al Mundial 2026.
El proceso de renovación en la Selección Colombia avanza con pasos firmes. Con la mirada fija en el Mundial 2026, el técnico Néstor Lorenzo ha comenzado a examinar las alternativas para custodiar el arco nacional. Dentro de esas opciones surge un nombre que empieza a llamar la atención: Alexei Rojas, arquero formado en el Arsenal inglés y quien recientemente ha sido parte del combinado Sub-20.
Rojas, a pesar de no debutar en la plantilla principal del Arsenal, ha mostrado personalidad en torneos juveniles y dejó gratas sensaciones durante el Sudamericano Sub-20, especialmente en el duelo ante Brasil. Según revelaron fuentes cercanas, el estratega argentino conversó directamente con el joven portero para conocer de primera mano su adaptación en Inglaterra, sus planes de crecimiento y la disposición frente a un eventual llamado a la absoluta.
El guardameta de raíces colombianas no tiene un cupo asegurado, pero sí aparece en la órbita del cuerpo técnico. Para Lorenzo, los amistosos de fin de año servirán como termómetro para probar variantes y definir una lista confiable de jugadores que lo acompañen en el camino a la Copa del Mundo. La inclusión de nuevas caras no busca reemplazar a los históricos, sino preparar un relevo generacional que garantice continuidad en los próximos procesos.
Actualmente, la pelea por los puestos en la portería se mantiene entre nombres de peso. Camilo Vargas, figura en la Liga MX, sigue proyectándose como el titular indiscutible. Por otro lado, Kevin Mier, de gran presente en el fútbol brasileño, ha sido una de las apuestas del técnico en las convocatorias recientes. Y en medio de esta disputa, David Ospina continúa siendo considerado por su experiencia y liderazgo, aunque las lesiones han limitado su continuidad.
Lo interesante del momento es que el seleccionador parece inclinado a abrir el abanico y dar espacio a los jóvenes. “La idea es consolidar una base con proyección y que el arco de Colombia no dependa solo de un nombre”, habría explicado Lorenzo en su análisis previo. Esta frase refleja la intención de combinar la veteranía con sangre nueva, un aspecto clave en cualquier equipo que aspire a mantenerse competitivo en torneos de máximo nivel.
📸 En el debut de nuestra Selección Colombia Sub-20, el DT Néstor Lorenzo acompañó y compartió con los jugadores y cuerpo técnico, reafirmando que la unión es nuestra mayor fortaleza.— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 30, 2025
¡Gracias, Profe! 💛💙❤️
Todos somos UN SOLO EQUIPO, ¡Colombia 𝐃𝐀𝐌𝐄 𝐄𝐒𝐎𝐒 𝟓! 🫂🫶… pic.twitter.com/ngnv9gRvnp
Claro está, el reto de apostar por un portero con poca experiencia en clubes profesionales genera interrogantes. El salto a la élite exige carácter, regularidad y confianza. Para Alexei Rojas, los próximos meses serán decisivos: deberá demostrar que puede responder en escenarios de presión y que su formación en el Arsenal le da las herramientas necesarias para competir con futbolistas de recorrido internacional.
El camino hacia 2026 será largo y exigente, y uno de los puntos más sensibles del proyecto es garantizar estabilidad bajo los tres palos. En ese sentido, la figura de Rojas puede convertirse en una carta estratégica, no solo pensando en la próxima cita mundialista, sino en lo que será el futuro del combinado nacional más allá de esta generación.
