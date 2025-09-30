Néstor Lorenzo tendría 'fichado' nuevo arquero para la Selección Colombia

El proceso de renovación en la Selección Colombia avanza con pasos firmes. Con la mirada fija en el Mundial 2026, el técnico Néstor Lorenzo ha comenzado a examinar las alternativas para custodiar el arco nacional. Dentro de esas opciones surge un nombre que empieza a llamar la atención: Alexei Rojas, arquero formado en el Arsenal inglés y quien recientemente ha sido parte del combinado Sub-20.

Rojas, a pesar de no debutar en la plantilla principal del Arsenal, ha mostrado personalidad en torneos juveniles y dejó gratas sensaciones durante el Sudamericano Sub-20, especialmente en el duelo ante Brasil. Según revelaron fuentes cercanas, el estratega argentino conversó directamente con el joven portero para conocer de primera mano su adaptación en Inglaterra, sus planes de crecimiento y la disposición frente a un eventual llamado a la absoluta.