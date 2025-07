Neuer llenó de críticas a Donnarumma por la lesión de Jamal Musiala

Pese a la violencia del choque, el árbitro no sancionó falta ni mostró tarjeta alguna. La acción pasó como una jugada fortuita más del juego. Sin embargo, la reacción dentro del vestuario del Bayern fue de absoluta indignación. El técnico Vincent Kompany no ocultó su frustración al finalizar el primer tiempo. “No pinta nada bien. Viendo las imágenes, se nota que el daño es serio. Pocas veces he sentido tanta impotencia e ira en un entretiempo”, expresó con visible enojo, dejando entrever que la situación rebasaba el plano estrictamente deportivo.

El que también rompió su silencio de forma enérgica fue Manuel Neuer, capitán y referente del Bayern. El arquero alemán criticó con dureza la decisión de su colega italiano y dejó en claro que la acción fue imprudente. “Esa es una jugada que no se debe intentar. Hay momentos donde el riesgo que se asume puede lesionar seriamente a un compañero de profesión”, declaró Neuer, cuestionando la falta de responsabilidad en la maniobra del guardameta del PSG.

Más allá de sus palabras ante los medios, el capitán bávaro protagonizó un fuerte cruce con Donnarumma en pleno campo de juego. Mientras Musiala era atendido por el cuerpo médico, el capitán del Bayern se dirigió al portero rival para reclamarle su pasividad. “¿No piensas ir a verlo? Jamal está tirado en el suelo”, le habría dicho Neuer, según medios alemanes. Ante la presión, Gianluigi finalmente se acercó a Musiala y le ofreció disculpas, aunque para muchos ese gesto llegó tarde.

El impacto emocional para el Bayern ha sido enorme. La lesión del mediocampista, que probablemente lo alejará de las canchas por varios meses, no solo golpea la estructura deportiva del equipo, sino también el ánimo del plantel. Jamal venía de superar molestias físicas recientes y había retomado su mejor nivel, siendo pieza clave tanto para su club como para la selección nacional. Su ausencia representa un vacío difícil de llenar, sobre todo en un calendario tan exigente como el que afronta el Bayern.