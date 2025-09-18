Actualizado:
Jue, 18/09/2025 - 11:06
Newcastle vs Barcelona EN VIVO HOY 18 de septiembre; Champions League
Barcelona busca sumar un triunfo en su debut en Champions con la visita al Saint James’ Park.
Newcastle United recibe al poderoso FC Barcelona en la fecha inaugural de la Champions League 2025/26. Ambos equipos llegan con ambiciones altas, pero con retos específicos que sortear. Newcastle regresa a la Champions tras una temporada fuera del torneo. El club del noreste inglés ha reforzado piezas importantes y aspira a dejar una huella en esta edición.
Por su parte, Barcelona, semifinalista la pasada campaña, busca retomar la senda de éxito europeo. Con Hansi Flick en el banco, su objetivo es claro: ir más allá de lo logrado y pelear seriamente por el título.
El conjunto culé afronta esta cita sin su joven estrella Lamine Yamal, descartado por un problema en la zona púbica, y tampoco contará con Gavi, Alejandro Balde ni Marc-André ter Stegen. La buena noticia es la recuperación de Frenkie de Jong, quien podría aportar equilibrio en el medio campo.
Newcastle, en cambio, sufre ausencias notables en ataque y medio campo, como Yoane Wissa y Jacob Ramsey, aunque recupera a Anthony Gordon tras suspensión, un plus ofensivo para los dirigidos por Eddie Howe. En lo táctico, el Newcastle intentará imponer su intensidad física en casa, presionar alto y aprovechar el juego directo; la tríada Bruno Guimarães, Tonali y Joelinton será clave para luchar el medio campo.
Barcelona, aunque debilitado en algunas bandas, posee recursos ofensivos con Lewandowski, Raphinha y Marcus Rashford, quienes deberán generar peligro; la posesión, la paciencia para encontrar espacios y la capacidad para mantener el balón serán esenciales para dominar el ritmo. Este partido se perfila como un choque muy parejo. Los ingleses tiene ventaja territorial y de ambiente, pero Barcelona cuenta con experiencia y calidad para sobreponerse a las ausencias si logra controlar los momentos claves
¡Llegó la Champions! 💙❤️ pic.twitter.com/gt0sJK2oKr— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 18, 2025
Newcastle vs Barcelona: cómo VER EN VIVO HOY jueves 18 de septiembre
El partido entre Newcastle y Barcelona por la primera fecha de la fase liga de la Champions League se disputará este jueves 18 de septiembre a partir de las 21:00 (hora local). El duelo se podrá ver en Espn y Disney +, y sus emociones se podrán seguir a través de las redes sociales de los dos equipos.
Horarios del partido:
Colombia, Ecuador y Perú: 14:00
Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 16:00
Chile, Bolivia y Venezuela: 15:00
Estados Unidos: 13:00 (D.C. y Florida) - 14:00 (Chicago) - 12:00 (Los Ángeles)
México: 13:00
España: 21:00
Fuente
Antena 2