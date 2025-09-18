Newcastle United recibe al poderoso FC Barcelona en la fecha inaugural de la Champions League 2025/26. Ambos equipos llegan con ambiciones altas, pero con retos específicos que sortear. Newcastle regresa a la Champions tras una temporada fuera del torneo. El club del noreste inglés ha reforzado piezas importantes y aspira a dejar una huella en esta edición.

Por su parte, Barcelona, semifinalista la pasada campaña, busca retomar la senda de éxito europeo. Con Hansi Flick en el banco, su objetivo es claro: ir más allá de lo logrado y pelear seriamente por el título.

El conjunto culé afronta esta cita sin su joven estrella Lamine Yamal, descartado por un problema en la zona púbica, y tampoco contará con Gavi, Alejandro Balde ni Marc-André ter Stegen. La buena noticia es la recuperación de Frenkie de Jong, quien podría aportar equilibrio en el medio campo.

Newcastle, en cambio, sufre ausencias notables en ataque y medio campo, como Yoane Wissa y Jacob Ramsey, aunque recupera a Anthony Gordon tras suspensión, un plus ofensivo para los dirigidos por Eddie Howe. En lo táctico, el Newcastle intentará imponer su intensidad física en casa, presionar alto y aprovechar el juego directo; la tríada Bruno Guimarães, Tonali y Joelinton será clave para luchar el medio campo.

Barcelona, aunque debilitado en algunas bandas, posee recursos ofensivos con Lewandowski, Raphinha y Marcus Rashford, quienes deberán generar peligro; la posesión, la paciencia para encontrar espacios y la capacidad para mantener el balón serán esenciales para dominar el ritmo. Este partido se perfila como un choque muy parejo. Los ingleses tiene ventaja territorial y de ambiente, pero Barcelona cuenta con experiencia y calidad para sobreponerse a las ausencias si logra controlar los momentos claves